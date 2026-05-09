El mensaje del BCV tras participar en foro económico latinoamericano en España

(EFE).- El Banco Central de Venezuela (BCV) celebró este sábado su participación en el I LatAm Economic Forum en España y aseguró que se trata de un «nuevo hito en la normalización de su relacionamiento con los organismos financieros» del mundo, tras el alivio de sanciones estadounidenses.

«Venezuela se reincorpora al circuito de bancos centrales en el LatAm Economic Forum», expresó el organismo emisor en una nota de prensa.

Según el texto, la delegación que viajó a Cataluña encabezada por el presidente del BCV, Luis Pérez, participó «activamente» en mesas de trabajo sobre asuntos como «aranceles y geoeconomía, tipos de cambio y política monetaria, gestión de flujos de capital e impacto de las tarifas comerciales».

El pasado abril, Estados Unidos emitió la licencia general 57 que autoriza «transacciones de servicios financieros que involucren a determinados bancos venezolanos y personas físicas del Gobierno» del país suramericano, incluyendo al BCV.

Posteriormente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM) reanudaron sus relaciones con Caracas.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, celebró entonces el regreso de su país al FMI como un «paso muy importante» para la economía de la nación petrolera, por lo que agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, y a «todos los equipos que también estuvieron involucrados» en ese proceso.

Venezuela se reincorpora al circuito de bancos centrales en el LatAm Economic Forum de Españahttps://t.co/EHgNDZhmYI #BCV 🇻🇪 pic.twitter.com/yJge6oAAwV — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) May 9, 2026

CALIXTO ORTEGA GOBERNADOR ANTE EL FMI

El vicepresidente sectorial de Economía en Venezuela, Calixto Ortega, fue designado como gobernador del país ante el FMI, según informó el lunes el presidente del BCV.

En el I LatAm Economic Forum, organizado por el Banco de España, participó la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien habló el viernes de la conveniencia de «construir» unos «cimientos» y una «infraestructura» propia europea para operar con criptomonedas estables, en lugar de «replicar» otros modelos. EFE