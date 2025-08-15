El grave accidente que llevó a la muerte a famosa pareja de youtubers, todo ocurrió en una montaña de Canadá

Internet se encuentra de luto por la inesperada muerte de los youtubers Stacey Tourout y Matthew Yeomans, dueños del canal Toyota World Runners, tras un grave accidente en una zona montañosa de Canadá.

La tragedia ocurrió el pasado 7 de agosto cuando los youtubers circulaban por una carretera de la provincia de Columbia Británica. Cerca de las 7:30 de la noche, los organismos de emergencias fueron alertados de un accidente en una zona de difícil acceso.

«Fue en un camino forestal, en las montañas, y bastante al norte en el valle hacia el pueblo de Trout Lake», expuso Mark Jennings-Bates, gerente del equipo de rescate, a la Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

De acuerdo a Jennings-Bates, los youtubers viajaban en una camioneta Toyota que cayó unos 200 metros por un precipicio. «Rodaron muchas veces durante el incidente», indicó el rescatista.

Los organismos de emergencias se desplazaron hasta la escena del accidente, en donde encontraron a una de las víctimas sin signos vitales. La otra estaba con vida, pero murió poco después de ingresar a un centro de salud.

LUTO POR LOS YOUTUBERS

La muerte de los youtubers generó gran conmoción entre sus seres queridos y los más de 200.000 suscriptores que tenían en la plataforma. Tras la tragedia, la familia de los creadores confirmó el fallecimiento.

«Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout desean comunicar que los perdimos, ambos sucumbieron trágicamente a sus heridas en un accidente fuera de carretera», indicaron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RESCATARON A UN ABUELITO EN UN LAGO LLENO DE COCODRILOS, ESTABA DESAPARECIDO Y LO IDENTIFICARON TRAS UN VIDEO VIRAL

El lugar en el que ocurrió el accidente complicó el posible rescate de los youtubers. «El acceso remoto, la altitud y la luz limitada sumaron complejidad a una situación ya difícil», apuntó Jennings-Bates.

Toyota World Runners se consolidó como un importante canal dentro de la comunidad de viajeros y aventureros. La pareja de youtubers documentaba sus travesías en su camioneta, consiguiendo millones de visualizaciones.