VIDEOS: El fenómeno climatológico que «pintó» de naranja el cielo de una población en Perú

La ciudad de Ica, en el centro de la costa de Perú, fue sorprendida el jueves por una intensa tormenta de arena. Las imágenes del extraño fenómeno se viralizaron en redes sociales e impactaron a miles de internautas.

En los videos virales se aprecia que el cielo del Ica y sus proximidades quedó teñido de naranja. De acuerdo a medios internacionales, el fenómeno provocó vientos superiores a los 40 kilómetros por hora.

Numerosos especialistas alertaron sobre la rareza de una tormenta de arena de esta magnitud. El meteorólogo Abraham Levi, conocido por su trabajo en Perú, consideró que se trató de un «fenómeno notable».

Argumentan que nunca se ha visto una tormenta de arena, de esta manera, en el valle de Ica. En todo caso es un fenómeno rarísimo. Yo en particular no me acuerdo de una imagen de estas características. pic.twitter.com/4jDb574JMg — Abraham Levy (@hombredeltiempo) July 31, 2025



EMERGENCIA POR LA TORMENTA

La inesperada llegada de la tormenta de arena encendió las alarmas entre las autoridades. En tal sentido, anunciaron varias medidas de emergencia para evitar que se dieran incidentes durante el paso del fenómeno.

En primera instancia, ordenaron el cierre parcial de los pequeños puertos de El Chaco y La Puntilla. De acuerdo al documento oficial, hubo una restricción de las actividades náuticas, incluyendo el tránsito de embarcaciones, turismo y pesca.

Un inusual cielo naranja sorprendió a los habitantes de Ica tras una tormenta de arena. El fenómeno obligó al cierre de carreteras por vientos de hasta 40 km/h, según el servicio meteorológico. – @bbcmundo pic.twitter.com/Yi6Pb0YW5q — Reporte Ya (@ReporteYa) August 1, 2025



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) explicó que los intensos vientos provocaron el levantamiento de polvo. Esta fue la causa de la reducción de la visibilidad en las provincias de Pisco y Nazca.

Tormenta de arena acá en Ica, la ciudad se oscureció. La gente se alarma por qué este fenómeno ocurrió a menor escala en el terremoto del 2007. pic.twitter.com/Thye5WhteF — Joshua1901 (@Joshua190181829) July 31, 2025



A pesar de la impactante magnitud de la tormenta de arena, no hay reportes de accidentes graves, lesionados o fallecidos. Igualmente, se presume que personas con problemas respiratorios o alérgicos pudieron verse afectadas.