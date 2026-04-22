El espeluznante crimen de una venezolana contra su pareja en medio de una fuerte discusión en Chile

Un migrante venezolano, de 28 años, murió apuñalado en medio de una acalorada discusión con su pareja, una joven venezolana de 32 años, quien ahora se encuentra prófuga de la justicia en Chile.

La situación ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la noche. Un vecino del edificio ubicado en calle San Diego llamó a los organismos de seguridad tras escuchar la fuerte discusión que percibió en el piso 12.

El hombre relató que la pareja de venezolanos se encontraban peleando por motivos que aún se desconocen. De acuerdo con el medio Biobiochile, en medio de esta pelea la mujer tomó un cuchillo de grandes dimensiones y le propinó una puñalada mortal en la zona del tórax a su pareja.

LEA TAMBIÉN: TRIBUNAL EUROPEO FALLÓ PARCIALMENTE A FAVOR DE SIETE VENEZOLANOS POR VIOLACIONES DE DERECHOS EN CURAZAO

El hombre, de 28 años, logró caminar malherido hasta el pasillo, donde el vecino, testigo clave de esta investigación, lo encontró desangrándose y tendido en el suelo. Minutos más tarde, la víctima murió en el lugar.

Cuando la policía llegó a la vivienda, ya el hombre no tenía signos vitales y la mujer había escapado. El fiscal Felipe Olivari confirmó que la autora del homicidio se dio a la fuga y hasta ahora no la han encontrado.

Cabe mencionar que la mujer presentó una denuncia por violencia intrafamiliar contra su pareja en 2023.

Ambos venezolanos mantenían una situación migratoria irregular en Chile.