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El espantoso crimen contra Leyla: fue asfixiada por ‘dos ‘amiguitas’, la grabaron y enviaron el video a su madre

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
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El asesinato de Leyla Monserrat Lares Becerra, de 15 años, no deja de conmocionar a la comunidad fronteriza de Sonoyta, Sonora (México), no solo por la brutalidad del crimen, sino por la frialdad con la que fue planeado y ejecutado por dos supuestas amigas, Monserrat y Britany, de 13 y 15 años, respectivamente, cuyas condenas generó todavía más controversia.  
Leyla, de 15 años, fue atada de las manos, vendada de los ojos y asfixiada por dos supuestas amigas / Cortesía: Univisión

El asesinato de Leyla Monserrat Lares Becerra, de 15 años, no deja de conmocionar a la comunidad fronteriza de Sonoyta, Sonora (México), no solo por la brutalidad del crimen, sino por la frialdad con el que fue planeado y ejecutado por dos supuestas amigas, Monserrat y Britany, de 13 y 15 años, respectivamente, cuyas condenas generó todavía más controversia.  

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El caso volvió generar revuelo, luego de que las menores fueran sentenciadas a finales de marzo. Específicamente, bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, quien dictaminó solo dos años y 10 meses para la joven de 15 años, y 11 meses de libertad asistida para la menor de 13 años. 

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Este sistema limita las sanciones a las que se puede hacer acreedor una persona menor de edad, y considera al internamiento como una “medida extrema”. 

La sentencia que dictó la autoridad incluyó una reparación del daño estimada en 5,657 pesos mexicanos, equivalentes al tipo de cambio actual alrededor de 320 dólares.  

Según la familia de Leyla Monserrat Lares Becerra, ese monto no representa ni siquiera la tercera parte de lo que costó el funeral de la menor. 

«Mientras las asesinas de mi hija podrán regresar a sus vidas normales, yo nunca pude ni despedirme de mi hija», dijo Carmen Becerra, citada por Infobae. 

El medio de comunicación argentino agregó que la mujer recibió el ataúd con el cuerpo de su hija sellado, debido al estado en el que se encontraba el cadáver. 

La víctima habría cumplido 16 años el lunes 6 de abril / Archivo

¿QUÉ SE SABE DEL BRUTAL CASO DE LEYLA?  

Lo que se detalló, es que a la adolescente –que habría cumplido 16 años este lunes, 6 de abril– la llevaron con engaños a una vivienda el 25 de septiembre de 2025. Lo hicieron bajo la promesa de recibir una «sorpresa».  

En realidad, se convirtió en el lugar donde sería sometida, asesinada y grabada en video. Ese material, posteriormente llegó de manera anónima a su madre. 

Las imágenes, que fueron presentadas como evidencia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), muestran a Leyla en un cuarto con un colchón y objetos tirados en el suelo.  

Sus agresoras, Britany y Monserrat, le hablan con aparente familiaridad antes de atarla de las manos, vendarle los ojos y asfixiarla.  

Tras cometer el crimen, enterraron el cuerpo en el patio de una casa y lo cubrieron con cal, acelerando su descomposición.  

El cadáver lo hallaron el pasado 2 de octubre. Estaba en un estado, que obligó a entregar el ataúd sellado a la familia. 

De momento, las causas exactas no fueron confirmadas por las autoridades. Versiones periodísticas apuntan a un posible móvil sentimental. En concreto, relacionado con celos por la relación que Leyla habría mantenido con un joven.  

Inicialmente, un adulto identificado como Martín «N», alias «El Kalusha», fue señalado como sospechoso. Pero, posteriormente, apareció muerto y las pruebas descartaron su participación.  

La madre de la víctima, aseguró que sabía que la amistad entre las tres jóvenes había terminado meses antes. También afirmó que su hija fue víctima de acoso. Sin embargo, aclaró, que jamás imaginó un desenlace tan devastador. 

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