El emotivo mensaje del novio de la venezolana que se quitó la vida en México: «Sé que siempre me acompañarás»

La comunidad venezolana está conmocionada por la partida de Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, una joven de 20 años que se quitó la vida el jueves. Apenas un día después, trascendió un emotivo mensaje de su novio, llamado Eduardo González.

Yusvely se quitó la vida al salir desde un puente en la ciudad de Puebla, pero antes hizo una impactante publicación en su cuenta de Instagram. Una vez se viralizó la tragedia, González escribió un mensaje para despedirse de su pareja.

«No puedo creer que hace una semana estábamos riendo, viendo series, hablando, jugando, no puedo creer que ahora ya no podamos seguir haciendo todo eso, te prometí tantas cosas que no podré cumplirte», dijo González.

El joven no dudó en recordar las promesas que se hicieron durante su relación. «Siempre íbamos a estar juntos, nunca quise perderte, hice lo que más pude para que estuvieras feliz, cambie muchas cosas de mí, me cambiaste, me hiciste mucho mejor persona», agregó.

«ERES FELIZ», DICE GONZÁLEZ

González recordó que Yusvely le dijo en varias ocasiones que quería viajar y conocer el mundo. «Querías que construyamos una vida juntos, con una hija de nombre ‘Alice’», añadió el joven.

«En verdad no puedo creer que ya no estás, y tan solo pudieras ver todos los comentarios de la gente tan linda que te ponen, siempre supe que eras especial, eras talentosa, tenías muchas habilidades que yo siempre te las recordaba», agregó González.

El joven manifestó en varias ocasiones el cariño que sentía por Yusvely. «Nunca me cansaré de decírtelo, también sé que ya estás más tranquila, estás descansando, y lo más importante que eres feliz», concluyó.

La muerte de Yusvely conmocionó a miles de internautas y su última publicación cuenta con numerosos comentarios. Antes de la tragedia, la joven reveló que habría sido abusada sexualmente por su hermana y dejó en evidencia problemas con su madre.