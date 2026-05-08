«El diablo está acá»: Hombre «poseído» causó pánico en una iglesia en Colombia al destruir imágenes religiosas

Organismos de seguridad en Colombia privaron de libertad a un hombre que ingresó a una iglesia y causó destrozos en el lugar.

Los hechos ocurrieron específicamente en la Iglesia La Ermita, situada en el centro de Cali (Valle del Cauca), y destruyó varias de las icónicas imágenes religiosas.

«El diablo está acá en Cali. Lo tienen de frente. Arrepiéntanse», gritaba el hombre montado en el altar.

#SACRILEGIO 🚨 Momentos de tensión se vivieron hace pocos mins en la Iglesia La Ermita, en el centro de Cali, luego de que un hombre ingresara violent@mente y destruyera varias imágenes religiosas. Al parecer, el sujeto se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas.… pic.twitter.com/0Q3XyCXFcl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 6, 2026

Después de la intervención de la policía y de verificar los daños sufridos, el padre Javier Alvarado, capellán de la Iglesia La Ermita de Cali, reveló detalles del acto de violencia que se registró y aseguró que tomarán las medidas correspondientes.

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“Lamentamos este episodio de vandalismo, de destrucción de las imágenes del templo. Ha habido un ataque muy lamentable de una persona de unos 30 años de edad que vino aquí. No sabemos exactamente su motivación, pero creemos que estaba con problemas personales, emocionales. No creemos que haya sido un ataque contra la Iglesia, sino alguien con problemas particulares, pero el hecho es que se han dañado casi todas las imágenes de La Ermita”, indicó en diálogo con el diario local El País de Cali.

COLOMBIA 🇨🇴 || En la Iglesia la Ermita en Cali un hombre destruyó todas las imágenes. Fue capturado minutos después por la Policía. Muchos dicen qué son solo figuras de yeso, ¿qué piensas tú? 🤔 pic.twitter.com/7r6MDQSndd — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) May 6, 2026

De igual forma, pidió apoyo a los ciudadanos para iniciar con los trabajos de restauración. «Les compartimos una tristeza, un dolor y en lo que aquí puedan ayudarnos con la oración y con la compañía, con cualquier actitud solidaria se los agradeceremos», puntualizó.

En cuanto a las acciones legales, el vocero de la parroquia indicó: «Estamos todavía analizando la situación. Estamos esperando la compañía de nuestros abogados para ver qué hacer y como proceder. Estamos todavía en la fase inicial de situarnos frente al problema».