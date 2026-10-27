El dardo del Comité Nobel sobre regreso de María Corina y la transición en Venezuela

(EFE).- El Comité Nobel noruego señaló este martes que espera que el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, galardonada en 2025 con el premio de la Paz y que reapareció el domingo en su país, contribuya a impulsar a la oposición venezolana.

«El comité expresa su esperanza de que su regreso refuerce a la oposición democrática y su lucha pacífica por la democracia», señaló en un comunicado esta institución, encargada de otorgar el Nobel de la Paz.

Machado recibió el galardón «por su trabajo incansable para promover los derechos democráticos en Venezuela. Y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», resaltó. El Comité Nobel la considera una figura «clave» en las exigencias de elecciones libres de la oposición.

«Mucho ha cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela todavía necesita una transición democrática basada en los derechos fundamentales, la participación política y elecciones libres», consta en el comunicado.

The Norwegian Nobel Committee welcomes the return of Nobel Peace Prize laureate María Corina Machado to Venezuela. The committee expresses its hope that her return will strengthen the democratic opposition and its peaceful struggle for democracy. Read the full statement: https://t.co/767jPES8bv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 27, 2026

EL REGRESO DE MARÍA CORINA

La líder opositora apareció el domingo en una iglesia católica del pueblo de Santa Rosa en el estado Lara tras anunciar que se encontraba de regreso a Venezuela. Esto tras permanecer casi un año fuera en medio de unos siete intentos fallidos para su ingreso por supuestos impedimentos, de acuerdo con su equipo.

Machado entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla conmemorativa del galardón. Un gesto polémico que ella justificó como un acto de «gratitud» por sus acciones para encaminar la «libertad» en Venezuela.

Su decisión recibió amplias críticas de la clase política noruega. El Instituto Nobel recordó que el premio es inseparable del ganador e intransferible. Y mencionó que un laureado no puede compartirlo con otros ni transferirlo una vez que ha sido anunciado.

EFE