El dardo de Boric al Gobierno de Maduro sobre la muerte de Ronald Ojeda

El presidente de Chile, Gabriel Boric, acusó este miércoles al gobierno de Nicolás Maduro de estar involucrado en el crimen contra el exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.

«Sin ir más lejos en Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano en donde uno de los sospechosos de haberlo perpetrado es el mismo régimen de Nicolás Maduro, que se robó las elecciones en su patria», dijo.

Asimismo, alertó sobre los «desvíos autoritarios» en el mundo actual y arremetió contra las «dictaduras» de Nicaragua o Venezuela.

«Es importante decir desde la izquierda que no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado y que la defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares» , sostuvo el mandatario en su discurso en Roma.

De igual forma, Boric consideró que «las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente».

«El presente exige a la vez realismo y firmeza. En distintos rincones del mundo resurge un extremismo que busca acallar a quien piensa distinto», dijo.

EEUU EXTRADITÓ A CHILE A CINCO DELINCUENTES VINCULADOS AL TREN DE ARAGUA, UNO ESTARÍA RELACIONADO CON EL ASESINATO DE RONALD OJEDA

El gobierno de los Estados Unidos extraditó a Chile a cinco peligrosos delincuentes venezolanos vinculados con el Tren de Aragua.

Los antisociales arribaron al país sudamericano, específicamente al Aeropuerto de Santiago. El vuelo ocurrió luego de que la justicia chilena los solicitara por diversos delitos asociados al crimen organizado.

Tras su arribo a Chile trasladaron a los delincuentes al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado en la comuna de Pudahuel, donde permanecen detenidos.

Se pondrán a la orden de las Cortes de Apelaciones regionales, ya que, como establece el procedimiento, los acusados recibieron la formalización en ausencia, lo que constituye un requisito indispensable para continuar con el proceso de extradición.

Entre los extraditados está, Edgar Javier Benítez Rubio, conocido como «El Fresa», quien se destaca como uno de los más peligrosos. Este individuo estaría vinculado con varios delitos graves, entre ellos asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación de objetos robados, específicamente en el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.