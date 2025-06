El dardo de Argentina al gobierno de Maduro durante una reunión en el marco de la Asamblea General de la OEA

Carlos Bernardo Cherniak, embajador de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, denunció la situación de Venezuela durante una reunión ministerial del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres en el marco de la 55ª Asamblea General de la OEA

En el encuentro sostuvo que el gobierno de Javier Milei no reconoce a Nicolás Maduro como presidente del país.

«Condenamos la investidura unilateral de Nicolás Maduro en Venezuela y reiteramos nuestro reconocimiento a Edmundo González Urrutia», indicó.

Asimismo, acotó que los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua «poseen como común denominador un profundo desinterés por el respeto de las libertades fundamentales».

«En el contexto de sus numerosos atropellos institucionales, debemos actuar conjuntamente para que cese la violencia contra sus poblaciones, así como con los ciudadanos extranjeros que son detenidos y encarcelados arbitrariamente en lo que es una constante violación al debido proceso», acotó.

#AsambleaOEA 🇦🇷🇻🇪 Argentina denunció a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la OEA Delegación argentina en la Reunión Ministerial del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) de la 55ª Asamblea, reiteró reconocimiento a Edmundo González Urrutia… pic.twitter.com/K5NeZQe9Cg — EVTV (@EVTVMiami) June 26, 2025

En ese sentido, mencionó el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue detenido por las autoridades venezolanas.

«Él fue detenido desde el pasado mes de diciembre y ha experimentado esta violencia institucional de primera mano de parte del régimen de Nicolás Maduro», dijo.

ESPOSA DE NAHUEL GALLO ESTÁ EN ARGENTINA TRAS ABANDONAR VENEZUELA

María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, informó que ya se encuentra a buen resguardo con su hijo Víctor Benjamín en Argentina, luego de la operación secreta desplegada por el gobierno de Javier Milei para sacarla clandestinamente de Venezuela.

«Víctor y yo estamos bien. Gracias a Dios y a todas las personas que estuvieron con nosotros siempre», escribió la venezolana en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SECUESTRARON A HIJA DE RECONOCIDO EMPRESARIO MINERO EN CÚCUTA, PODRÍA ESTAR EN VENEZUELA

No obstante, admitió que esa no era la forma en la que planeaba salir de Venezuela. «Volvimos, pero no como queríamos, pero si era necesario».

Por lo cual, adelantó que se mantendrá luchando por la libertad de su esposo. «Seguiré luchando aún más por la libertad de Nahuel; hasta que él vuelva a casa», concluyó.