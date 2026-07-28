El contundente mensaje de Edmundo González a dos años de las elecciones presidenciales del 28Jul

El líder de la oposición, Edmundo González, envió un mensaje a todos los venezolanos a dos años de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Hace dos años millones de ciudadanos acudieron a las urnas para cambiar el rumbo de Venezuela. Aquel 28 de julio fue el día en el que un pueblo mayoritario y decidido ejerció plenamente su derecho a elegir su destino», indicó González en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Destacó que ese derecho pertenece a los venezolanos. «A toda una nación que demostró que su aspiración de vivir en libertad era más fuerte que el miedo», añadió.

Asimismo, señaló el crecimiento que ha tenido el país desde entonces. «Toda vida tiene su tiempo de crecimiento, también la vida de las naciones. Estos dos años forman parte de ese camino. Hemos conocido la cárcel, el exilio, la persecución y el dolor. Ninguna familia venezolana debería haber tenido que soportar tanto».

«Al mismo tiempo hemos visto crecer a una sociedad consiente de su fuerza y después del doble terremoto quedó demostrado. Vimos a la gente ayudando a la gente, en ello se ha sostenido el país», continuó.

Estoy convencido de que el 28 de julio será recordado como el momento en que Venezuela recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto.

Esa certeza sigue viva.

Y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades. pic.twitter.com/KFPNypX186 — Edmundo González (@EdmundoGU) July 28, 2026

A su juicio, el 28 de julio será recordado como el momento en el que Venezuela «recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto».

«Esa certeza sigue viva y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades», aseveró González.

Para finalizar, ratificó su convicción para acompañar a los venezolanos en este proceso.

«Mi compromiso es seguir dedicando todas mis fuerzas a que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio encuentre su plena realización en una Venezuela democrática, libre y reconciliada. La voluntad de un pueblo nunca prescribe, permanece, madura, encuentra su camino y termina transformando la historia, porque ningún país vuelve a ser el mismo cuando sus ciudadanos descubren que también son responsables de su destino», concluyó.