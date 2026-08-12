El brutal asesinato de una estadounidense conmociona Chile: un venezolano irregular sería el principal sospechoso

Una ciudadana estadounidense de 47 años, identificada como Anne Alexander Gray, fue asesinada la mañana de este lunes, 10 de agosto, en la localidad de Diaguitas, comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, en Chile.

De acuerdo con medios locales, Carabineros de la Quinta Comisaría de Vicuña desplegó un operativo, el cual permitió detener pocas horas después al presunto autor del crimen.

Se trata de César Rodríguez, de 27 años, un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular y a quien ahora se le procesa como el principal sospechoso del crimen.

Según versiones, Gray había dejado a su hijo en el colegio antes de encontrarse con el hombre investigado por el homicidio. Poco después fue atacada y murió a causa de heridas aparentemente provocadas con un arma cortante.

La víctima llevaba cerca de un año residiendo en Vicuña, donde trabajaba como profesora de inglés en el programa We Learn Access del Colegio Edmundo Vidal Cárdenas y se dedicaba además a la apicultura.

Vecinos la recordaron como una mujer solidaria, que durante las recientes inundaciones causadas por un sistema frontal en la región, llegó a abrir las puertas de su casa para recibir a los damnificados por esa emergencia.

CAPTURAN A HOMICIDA DE PROFESORA NORTEAMERICANA EN DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

En Desarrollo: Anne Alexander Gray, Profesora norteamericana, originaria de Oregón, desempeñaba docencia en el Programa de inglés We Learn Access en el Colegio Edmundo Vidal… pic.twitter.com/hNysVBsA95 — jorge budrovich (@rgcqcl) August 11, 2026

¿QUÉ SE SABE DEL VENEZOLANO?

Al momento de ser ubicado, las autoridades señalaron que Rodríguez portaba un cuchillo tipo carnicero, una pistola de aire comprimido y varios objetos metálicos.

La capitán Lisette Cartes, comisario de la unidad, destacó la rapidez de la reacción policial y colaboración vecinal para dar con el sospechoso.

«Desde que Carabineros tomó conocimiento de este hecho, se activó inmediatamente un despliegue para ubicar al presunto responsable. La rápida reacción de nuestros funcionarios permitió concretar su detención y entregar una respuesta a la comunidad frente a un hecho que generó preocupación en este sector de la comuna», señaló, según declaraciones citadas por el medio Bio Bio Chile.

El caso quedó bajo la investigación de la Brigada de Homicidios de La Serena de la Policía de Investigaciones (PDI), instruida por el Ministerio Público.

Asimismo, se indicó que los detectives realizaron peritajes en el lugar del crimen. Como resultado, establecieron de manera preliminar que la víctima presentaba lesiones compatibles con un arma cortante.

Por tanto, el detenido permanece a disposición de las autoridades. Esto mientras avanzan las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y su eventual responsabilidad penal, que todavía no ha sido determinada judicialmente.

HABLÓ EL ALCALDE

En tanto, el alcalde de Vicuña, Mario Aros, lamentó el crimen. También aseguró que un hecho de estas características era impensable en una localidad caracterizada por su tranquilidad.

«Estamos profundamente consternados por el asesinato ocurrido en Diaguitas, un pueblo tranquilo que hoy está de luto. Hechos como este eran impensados en nuestras localidades. Pedimos que se esclarezcan rápidamente los hechos. Y hacemos un llamado al gobierno, al presidente Kast y a los parlamentarios a actuar con firmeza frente a la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración irregular», dijo.