El brutal asesinato de Cristina, una mujer venezolana atacada cuando regresaba a su casa en Santiago de Chile

La comunidad migrantes en Santiago de Chile está conmocionada por el asesinato de una venezolana de 64 años, llamada Isabel Cristina Solórzano Quero, que fue apuñalada hasta la muerte cuando regresaba a su hogar.

Los hechos se dieron en la noche del martes, 16 de junio, en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana. De acuerdo a medios chilenos, Solórzano regresaba a su casa tras participar en una clase de zumba.

Aproximadamente a las 9 de la noche, un adolescente de 16 años interceptó a Solórzano y le propinó numerosas puñaladas en el cuello. La señora sufrió heridas sumamente graves y murió en la escena del crimen.

Agentes de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se apersonaron en el lugar y pusieron en marcha las pesquisas. El caso quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

EL ASESINO DE SOLÓRZANO

En horas de la madrugada del martes, el presunto victimario se presentó en una comisaría en compañía de su madre, quien sospechaba que su hijo estaba involucrado en el asesinato de Solórzano.

El adolescente, de nacionalidad chilena, quedó detenido y encarcelado en la comisaría. Luego tendrá que enfrentar el proceso bajo el sistema de Responsabilidad Penal al Adolescente.

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Las autoridades avanzan en las investigaciones y buscan determinar el móvil del asesinato de Solórzano. Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Solórzano viajó hace unos meses a Chile para visitar a su hijo y reunirse con su familia, luego de que su esposo falleció en 2020. Era profesional de contaduría y sus seres queridos la describen como una amante de los animales y una persona muy familiar.