El ayatolá Alireza Arafi nombrado tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
Foto: Wikipedia

(EFE).- El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado el domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará el país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, informó hoy la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

Venezuela
Reino Unido calificó de «retrógrada» la aspiración de Venezuela de recuperar el Esequibo
EN VIDEO | El extraño comportamiento de las aves segundos antes del terremoto que ha dejado al menos 13 muertos y 126 heridos en Ecuador
Agarraron a mujer implicada en el desmembramiento de un venezolano en Quito, habían tenido una pelea

El tercer miembro del consejo es clérigo y jurista chií que actualmente ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país, miembro del Consejo de Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo, según la página de la Asamblea de Discernimiento.

«A los 66 años, Alireza Arafi encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder de Irán», según medios locales.

El consejo interino queda así completo para liderar el “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí en los ataques de Estados Unidos e Israel tras 37 años en el poder.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEOS: EEUU E ISRAEL LANZARON UNA OFENSIVA MASIVA CONTRA IRÁN Y TEHERÁN RESPONDIÓ CON OLA DE MISILES Y DRONES

Según la legislación iraní, el organismo encargado de elegir al líder supremo es la Asamblea de Expertos, cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez en las elecciones de marzo de 2024.

La televisión estatal iraní anunció esta madrugada la muerte de Jameneí en su oficina el sábado en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, una información que confirmó más tarde el Gobierno islámico y otros organismos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que Jameneí, de 86 años y quien ejerció como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a «recuperar» su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

También se confirmó la muerte de otros altos cargos como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja. EFE

