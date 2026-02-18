El audio filtrado de El Pollo Carvajal en la CPI que está dando de que hablar

Hugo “El Pollo” Carvajal señaló a Nicolás Maduro como principal responsable de la represión y la violencia en contra de los protestantes en 2014 y 2017.

En un audio revelado por el periodista David Placer, se escucha lo que sería la declaración de El Pollo ante la Corte Penal Internacional, antes de su extradición a los Estados Unidos, cuando aún estaba en España, donde el exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos hizo especial referencia a las protestas de 2014 y 2017.

«El control de las protestas en Venezuela tienen dos variables: en primer lugar, está el control formal, usando los organismos encargados de atender la situación de orden público según la ley; y, en segundo lugar, existe un control informal, operado al margen de la ley y ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares», comentó Carvajal.

«En teoría todas las acciones de orden público son atribuciones del ministro de Interior, en la práctica quien decide todo es Nicolás Maduro. Más aún, en términos prácticos, la estrategia en esa materia de orden público la decidió Maduro desde que llegó al poder y comunicó al ministro, públicamente, que cualquier protesta debía ser reprimida», aseveró Carvajal.

En esta línea, aseguró que Maduro decidió que las protestas de 2014 y 2017 no solo fueran controladas, sino sofocadas y acabadas sin importarle la vida de las personas.

«Habría que recordar la frase ‘candelita que se prende, candelita que se apaga’. Eso representa una orden directa para, sin mediar palabras, arremeter violentamente contra cualquier protesta», dijo Carvajal

«Por otra parte, el ministro Néstor Reverol, para garantizar el control de daños, ordena al director del Cicpc que realice experticias técnicas y criminalísticas para inculpar a los manifestantes y sus dirigentes, exonerando de responsabilidad a los organismos del orden público y, en consecuencia, a él mismo», continuó.

CONTROL INFORMAL DE LAS PROTESTAS

Por otra parte, el Pollo señaló que para el control informal «el régimen de Maduro ha creado muchas formas ilegales para neutralizar las protestas, pero se pueden resumir en dos grandes modalidades, primero el uso de los cuerpos de inteligencia y de seguridad Sebin, DGCIM, Conas y Faes; y en segundo lugar el uso de colectivos armados coordinados de distintas formas».

«El nivel de participación de Nicolás Maduro es más directo de lo que normalmente le corresponde a un presidente en materia de orden público. Lo primero para él es la preservación del poder a toda costa, por encima de cometer cualquier crimen, esta es su política y forma de gobierno», recalcó.

«Es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil venezolana por motivos políticos. El objetivo político de Maduro es quedarse en el poder todo el tiempo que pueda bajo el uso de la sumisión del pueblo en la miseria, fraudes electorales y persecución de factores políticos», sostuvo.

¿QUIÉNES ESTABAN INVOLUCRADOS?

Para finalizar dio detalles de los organismos y dirigentes que habrían participado en los crímenes de lesa humanidad.

«Se encontraban involucrados en hechos de violencia funcionarios de la PNB, GNB, Sebín, Dgcim y colectivos», explicó.

Cuando le dijeron que señalara a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad, contestó: «Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Tareck El Aissami, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio José Rivero, Gustavo González López, Iván Hernández Lara y como integrantes del Comando Antigolpe, Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal, además de los comandantes de la PNB de 2014 y 2017».