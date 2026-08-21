El abrumador caso de una influencer: su cuerpo parcialmente calcinado fue hallado en un viñedo tras misteriosa cita

La Fiscalía de Nîmes confirmó la identidad de la joven hallada muerta y parcialmente calcinada en un viñedo de Saint-Gilles, en el sur de Francia.

De acuerdo con la información oficial, citada por medios de ese país, se trata de Sonia Bellina, influencer francesa de 29 años. Lo que se detalló, es que un trabajador agrícola encontró el cuerpo, desnudo entre las viñas, el pasado 12 de agosto.

Un test de ADN confirmó la identidad de la víctima, según informó Cécile Gensac, fiscal en Nîmes. Desde el primer momento, antes de la identificación oficial, la fiscal apuntó que el «conjunto de pruebas convergentes» hacía pensar que la probabilidad de que el cadáver fuese de Sonia era muy alta.

Bellina contaba con una amplia presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumulaba más de 250.000 seguidores en su cuenta principal.

Sus contenidos incluían vídeos de baile, moda, karaoke y playback, además de publicaciones sobre desamor y sesiones en directo con sus seguidores.

Mantenía también una segunda cuenta en la plataforma, con otros 120.000 seguidores, además de unos 14.000 en Instagram.

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Bellina vivía habitualmente entre París y Nîmes, además de visitar con frecuencia el departamento de Gard, donde vive parte de su famili

En medio de la abrumadora noticia, el abogado familiar Mourad Battikh denunció «un torrente de odio» en forma de «insultos, burlas, malicia, mentiras, difamación y calumnias» dirigidas contra Sonia en redes sociales tras trascender la información sobre su muerte.

Igualmente, se detalló que la víctima habría cumplido 30 años el próximo 30 de septiembre.

Según el testimonio de la hermana mayor de la víctima, recogido por el diario francés Midi Libre, la última vez que la vio con vida fue el 10 de agosto, cuando Sonia comentó que tenía previsto encontrarse con una persona entre el 11 y el 12 de ese mes.

Al no lograr ponerse en contacto con ella, su familia denunció su desaparición el mismo 11. Un día después, apareció su cuerpo en el viñedo.

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DOS DETENIDOS

En el marco de la investigación, la Fiscalía de Nîmes anunció la detención de dos hombres sospechosos de estar implicados en los hechos, si bien está por determinarse si esa implicación fue directa o indirecta.

Por ahora, ambos permanecen bajo custodia policial. Uno de los detenidos, considerado por el momento la última persona que estuvo en contacto con la víctima, cuenta con antecedentes por delitos de violencia y tenencia de armas.

Según su hermana, Sonia «se topó con el tipo equivocado en el momento equivocado».

«Se trata de un asesinato de una brutalidad sin precedentes. Su cuerpo fue abandonado en un viñedo, prácticamente desechado como basura», declaró a RTL el abogado.

«Esta es una familia destrozada que espera respuestas. Y el culpable debe ser encontrado. Tengo fe en el trabajo de los investigadores y las autoridades judiciales», dijo en una publicación en redes.

El caso de Sonia Bellina se suma a la preocupación creciente por la violencia contra las mujeres en Francia. Según datos del colectivo feminista francés #NousToutes (Todas Nosotras), hasta el 14 de julio se registraron 79 feminicidios en el país desde el inicio de 2026. Al 20 de agosto, la cifra del colectivo ya es de 85.

La investigación de la Fiscalía de Nîmes sigue en curso, con la toma de declaración a los dos detenidos y revisión de las pruebas recabadas en el lugar de los hechos.

Las autoridades no facilitaron por el momento nuevos detalles sobre la posible relación de los sospechosos con la joven ni sobre el móvil del crimen, pero lo que se investiga es un homicidio deliberado y premeditado.