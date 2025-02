EEUU: Venezolana embarazada demandó a Trump por la prohibición de ciudadanía por nacimiento

Una venezolana embarazada y la Coalición de Inmigración de Nueva York, en Estados Unidos, presentaron una demanda en contra de la Administración de Donald Trump por la prohibición de la ciudadanía por nacimiento.

Tras llegar a la Casa Blanca, Trump firmó esta orden ejecutiva que anuló la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados. La medida ha recibido fuerte resistencia y ya fue paralizada por tres jueces federales.

La migrante venezolana se sumó a la ola de demandas contra la orden ejecutiva. En ese sentido, pidió al tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York que declare inconstitucional la prohibición.

La venezolana precisó que su hijo nacerá en junio y, en caso de la orden ejecutiva entre en vigor, su bebé no tendría derecho a una ciudadanía. Puesto que no hay consulado de Venezuela en la ciudad, su hijo podría nacer sin ninguna nacionalidad.

«ES CRUEL»

La presidenta y asesora general de la organización LatinoJustic, Lourdes Rosado, ha defendido a los migrantes afectados. Para la activista, la orden ejecutiva de Trump «no solo es inconstitucional y cruel, sino también inmoral».

«La definición de la ciudadanía está claramente establecida en nuestra Constitución y ha sido una cuestión de ley firme durante 127 años. No puede ser simplemente eliminada por un individuo, ni siquiera por el presidente», expuso.

La organización de derechos civiles aseguró que la orden de Trump viola la Enmienda 14 de la Constitución, la cual otorga la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas en el país.

Ante las críticas, la Administración de Trump alega que los hijos de quienes no son ciudadanos no están «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos. Por tanto, no tendrían derecho a la ciudadanía.