Ecuador y Perú restringen ingreso de venezolanos vinculados al gobierno de Maduro

(EFE).- El Gobierno de Ecuador restringió el ingreso al territorio nacional de ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La Cancillería ecuatoriana señaló que, a través del Ministerio del Interior, en su calidad de autoridad nacional de control migratorio, en coordinación con otras instituciones del Estado, ha dispuesto la aplicación de medidas de restricción migratoria,

«Estas medidas se aplicarán a funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas a dicho régimen, con el objetivo salvaguardar la seguridad nacional», indicó en un comunicado.

Añadió que «el Estado ecuatoriano no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio, las cuales se rigen por principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional sobre la materia».

Por su parte, el gobierno peruano también anunció un medida similar en medio de la captura de Maduro.

El Ministerio del Interior de Perú señaló en un comunicado que «se adoptarán las medidas de restricción de ingreso al país (…) respecto a las personas que han sido sancionadas, con el fin de impedir que utilicen al Perú para evadir la Justicia».

«Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años», indicó en un mensaje a través de la red social X el presidente interino de Perú, José Jerí.

Más temprano, el mandatario anunció que el Gobierno peruano ofrecerá facilidades a los migrantes venezolanos residentes en Perú que deseen retornar a su país, incluso si se encuentran en condición migratoria irregular, pero sin especificar cómo se concretarán esas medidas en favor la comunidad venezolana.

Perú alberga la segunda comunidad venezolana en el exterior al acoger a más de 1,6 millones de venezolanos entre migrantes y refugiados, la mayoría de ellos radicados en la capital Lima, la ciudad fuera de Venezuela con mayor número de venezolanos en el mundo.