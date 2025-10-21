Ecuador recibió a segundo sobreviviente de ataque de EEUU en el Caribe, esto pasará con él

Organismos de seguridad en Ecuador recibieron y dejaron en libertad al ecuatoriano sobreviviente de un ataque militar por parte de los Estados Unidos en el Caribe.

El hombre responde al nombre de Andrés Tufiño Chila, quien iba en un submarino supuestamente cargado de fentanilo con destino a los Estados Unidos. Según la información divulgada por Trump se trataría de un navío de la guerrilla ELN.

En el ataque Estados Unidos reportó otro sobreviviente, un ciudadano colombiano que ya deportaron a su país.

Con respecto al sobreviviente ecuatoriano, la Fiscalía determinó que no había información sobre que haya cometido un delito en territorio nacional.

Su llegada a Ecuador ocurrió el pasado sábado a las 11 de la mañana y luego se le realizó una evaluación médica, de acuerdo a información del Ministerio del Interior.

Después de pasar el control médico, agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Policía lo llevaron ese mismo sábado hasta una unidad de flagrancia para que el caso fuera conocido por un fiscal de turno.

Sin embargo, «al no existir ninguna noticia del delito que haya puesto en conocimiento de esta institución que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener pues tampoco tenía procesos pendientes en su contra», detalló el Ministerio Público.

Horas antes, Trump había informado sobre el ataque y había expresado su confianza en que los privarían de libertad.

«Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento», explicó Trump ese día en la red social Truth Social.

No obstante, tan solo el sobreviviente colombiano quedó privado de libertad según dio a conocer el gobierno de Gustavo Petro.