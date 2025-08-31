Ecuador exigirá visa de visitante temporal a ciudadanos de más de 40 países, entre ellos Venezuela, a partir de esta fecha

El gobierno de Ecuador anunció este sábado que a partir del lunes 1 de septiembre se le solicitará una visa de visitante temporal de transeúnte a ciudadanos de más de 40 países, entre ellos Venezuela.

Así lo señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores del país meridional en un comunicado compartido con los medios de comunicación.

La implementación de esta medida busca «fortalecer la seguridad estatal y el control migratorio», según lo explicado en la misiva de la cancillería ecuatoriana.

PAÍSES AFECTADOS POR LA MEDIDA

En total serán los connacionales de 46 países los que se verán afectado por esta nueva medida del gobierno de Daniel Noboa.

Por consiguiente desde este lunes, los ciudadanos de las siguientes naciones deberán solicitar ese trámite: Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Lanka, Somalia, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, República del Congo, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y República Popular China.

Las autoridades señalaron que la solicitud es en conformidad con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

El nuevo trámite tendrá un costo de 50 dólares en el caso del formulario de solicitud, y de 30 dólares para la visa de visitante temporal de transeúnte.

DRAMA MIGRATORIO

Esta medida aumenta el drama que deben vivir los migrantes en la región. Muchos de ellos, incluido un gran número de venezolanos pasan como transeúntes por el país meridional en su camino al sur del continente y otros lo hacen para regresar a sus países de origen en el norte de Suramérica así como quienes se enfilan a Centro y Norteamérica.

Sin duda esto afectará a miles de migrantes en tránsito y se repercutirá en sus bolsillos debido al costo en dólares que tienen estos trámites.