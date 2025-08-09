Mundo

Dos venezolanos entraron a robar una bodega donde había unos policías vestidos de civil y todo terminó en tragedia

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Dos venezolanos entraron a robar una bodega donde había unos policías vestidos de civil y todo terminó en tragedia
Foto: Capturas de video

Un hombre de nacionalidad venezolana fue abatido y otro resultó gravemente herido luego de que intentaron robar una bodega donde se encontraban dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) vestidos de civil.

Tabla de Contenido
LEA TAMBIÉN: CAPTURARON A VENEZOLANO QUE SE DEDICABA A ROBAR TARJETAS BANCARIAS EN MÉXICO, LE ENCONTRARON 33REPUNTE DE HOMICIDIOS EN ESTA REGIÓN DE PERÚ

Según el video de seguridad del local, los dos sujetos ingresaron armados al local usando cascos de motociclista para cubrir sus rostros.

Leer Más

El impactante video de personas descargando jaulas con perros para su venta en un mercado de carne en China
Niña de dos años se perdió en el bosque y la encontraron horas después durmiendo sobre uno de sus perros
Horror en España: Descubrieron situación espeluznante tras desastre natural en Valencia

Uno de ellos apuntó directamente a uno de los policías que se encontraba sin su uniforme sentado en la zona del cliente, mientras que el otro trató de ingresar al área enrejada donde estaba la responsable del negocio. Sin embargo, la reacción de los efectivos fue inmediata.

En las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento se observa cómo el segundo agente saca su arma de reglamento y dispara en defensa propia y de la comerciante, hiriendo a ambos delincuentes.

LEA TAMBIÉN: CAPTURARON A VENEZOLANO QUE SE DEDICABA A ROBAR TARJETAS BANCARIAS EN MÉXICO, LE ENCONTRARON 33

Pese a que intentaron huir, uno de los delincuentes —quien recibió dos impactos en el pecho y uno en el rostro— cayó sin vida a pocos metros del local.

Al otro sujeto, que logró escapar de la escena, lo capturaron malherido solo unos metros más allá, según informaron algunos periodistas locales reseñados por Infobae.

Vale la pena destacar que ninguno de los policías ni de los propietarios del negocio resultó herido.

REPUNTE DE HOMICIDIOS EN ESTA REGIÓN DE PERÚ

El jefe de la Región Policial de Puno, Francisco Ninalaya, informó que los homicidios, especialmente aquellos vinculados a violencia intrafamiliar y feminicidios, presentan un aumento respecto al año anterior.

Este repunte preocupa a las autoridades, que también identifican un crecimiento sostenido de robos perpetrados con arma de fuego.

Ninalaya explicó que ante este panorama se están programando operativos focalizados para enfrentar los delitos violentos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Las acciones se concentran en zonas de alto riesgo, donde las estadísticas muestran mayor incidencia de estos delitos. El jefe policial destacó la necesidad de redoblar los esfuerzos de prevención y respuesta para contrarrestar la tendencia al alza en homicidios y robos armados en la región.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Se detuvieron en un mirador para sostener relaciones dentro de un carro, pero el desenlace fue fatal
Mundo
VIDEO VIRAL: Sus suegros son sordos y así los sorprendió para poder incluirlos en la boda
Tendencias
«Buscan alentar a los grupos extremistas»: La AN también respondió al aumento de recompensa por Maduro hecho por EEUU
Venezuela