Dos venezolanos entraron a robar una bodega donde había unos policías vestidos de civil y todo terminó en tragedia

Un hombre de nacionalidad venezolana fue abatido y otro resultó gravemente herido luego de que intentaron robar una bodega donde se encontraban dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) vestidos de civil.

Según el video de seguridad del local, los dos sujetos ingresaron armados al local usando cascos de motociclista para cubrir sus rostros.

Uno de ellos apuntó directamente a uno de los policías que se encontraba sin su uniforme sentado en la zona del cliente, mientras que el otro trató de ingresar al área enrejada donde estaba la responsable del negocio. Sin embargo, la reacción de los efectivos fue inmediata.

En las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento se observa cómo el segundo agente saca su arma de reglamento y dispara en defensa propia y de la comerciante, hiriendo a ambos delincuentes.

Pese a que intentaron huir, uno de los delincuentes —quien recibió dos impactos en el pecho y uno en el rostro— cayó sin vida a pocos metros del local.

Al otro sujeto, que logró escapar de la escena, lo capturaron malherido solo unos metros más allá, según informaron algunos periodistas locales reseñados por Infobae.

Vale la pena destacar que ninguno de los policías ni de los propietarios del negocio resultó herido.

REPUNTE DE HOMICIDIOS EN ESTA REGIÓN DE PERÚ

El jefe de la Región Policial de Puno, Francisco Ninalaya, informó que los homicidios, especialmente aquellos vinculados a violencia intrafamiliar y feminicidios, presentan un aumento respecto al año anterior.

Este repunte preocupa a las autoridades, que también identifican un crecimiento sostenido de robos perpetrados con arma de fuego.

Ninalaya explicó que ante este panorama se están programando operativos focalizados para enfrentar los delitos violentos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Las acciones se concentran en zonas de alto riesgo, donde las estadísticas muestran mayor incidencia de estos delitos. El jefe policial destacó la necesidad de redoblar los esfuerzos de prevención y respuesta para contrarrestar la tendencia al alza en homicidios y robos armados en la región.