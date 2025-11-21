Mundo

Destructor de EEUU habría impedido que petrolero ruso arribara a Venezuela en dos ocasiones

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
El destructor estadounidense USS Stockdale habría impedido que un petrolero ruso sancionado arribara a Venezuela y lo obligó a dar vuelta.

El incidente ocurrió el pasado 13 de noviembre cuando el Seahorse, uno de los petroleros de Moscú que suministra combustible a Venezuela, se disponía a ingresar al país. En ese momento, el navío de guerra estadounidense se interpuso en su camino.

Según el seguimiento marítimo citado por Bloomberg, el petrolero cambió de rumbo hacia Cuba y desde entonces ha intentado acercarse en dos ocasiones a costas venezolanas, sin éxito, permaneciendo a la deriva en el Caribe.

El mismo medio precisó que el destructor navegó cerca de aguas territoriales venezolanas en dirección a Puerto Rico.

LEA TAMBIÉN: DIÁLOGO Y UN «GOBIERNO DE TRANSICIÓN COMPARTIDO»: LAS INICIATIVAS QUE PROPUSO PETRO PARA SALIR DE LA CRISIS EN VENEZUELA

El Seahorse está sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea. El petrolero es uno de los cuatro buques rusos que transportan combustible a Venezuela.

El USS Stockdale llegó al Caribe a finales de septiembre, junto con una docena de otros buques de guerra para apoyar las operaciones antidrogas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en la región.

«Este incidente representa un nuevo incremento en la presión que Estados Unidos ejerce sobre Maduro», afirmó Mark Cancian, asesor principal de defensa del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

El buque cisterna había descargado su cargamento a finales de octubre, viajó a Cuba y se dirigía de regreso a Venezuela cuando el barco estadounidense se cruzó en su camino.

