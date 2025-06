«Desearía no estar vivo»: El desgarrador testimonio del sobreviviente de tragedia aérea en India tras recibir el alta médica

Vishwash Kumar Ramesh, el único sobreviviente del Boeing 787 Dreamliner que se estrelló en Ahmedabad, India, expresó el profundo dolor que está atravesando tras la muerte de su hermano. De acuerdo con las autoridades de la India, el accidente dejó un total de 279 fallecidos, de los cuales 240 iban en el avión y 39 estaban en tierra.

“Es un milagro que haya sobrevivido. Estoy bien físicamente, pero me siento terrible por no haber podido salvar a Ajay”, declaró el hombre de 40 años a The Sun Vishwash.

Los hermanos habían intentado sentarse juntos en la fila 11, cercana a las salidas de emergencia. Sin embargo, al momento de la reserva, algunos asientos ya estaban ocupados. Vishwash quedó en el 11A y Ajay en el 11J, separados por el pasillo.

«Si hubiésemos estado sentados juntos, ambos podríamos haber sobrevivido. Ajay y yo habríamos estado uno al lado del otro, pero lo perdí frente a mis ojos. Ahora pienso constantemente: ¿Por qué no pude salvar a mi hermano?», se preguntó.

Al estrellarse el avión impactó contra la cafetería de un colegio médico, lo que aumentó el número de víctimas mortales. Los hermanos estaban regresando a Londres tras una visita a la India con motivo de la temporada de pesca.

«Se sintió como si algo se hubiera atascado y las luces comenzaron a parpadear. Todo pasó en segundos. Me di cuenta de que íbamos hacia abajo», recordó. El Boeing tuvo la falla crítica menos de un minuto después de haber despegado, por lo que el capitán habría tenido poco tiempo de reacción para evaluar la situación.

LEA TAMBIÉN: EL MILAGROSO NACIMIENTO DE UNAS TRILLIZAS EN MEDIO DEL LANZAMIENTO DE MISILES ENTRE ISRAEL E IRÁN