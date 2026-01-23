Mundo

Denunciaron a un alcalde de Chile por negarle ayuda a dos venezolanas que perdieron su casa en los incendios

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
venezolanas

Una ciudadana chilena denunció que autoridades de la comuna de Peuco en la región del Biobío le negaron asistencia humanitaria a dos venezolanas por no tener documento de identificación de Chile.

«No puedo creer lo que estoy viviendo en estos momentos con mis vecinas. Son arrendatarias, este era el sitio donde ellas estaban arrendando. Tienen hijos, son mamás y las están discriminando de una manera impresionante. No les quieren dar cajas, el municipio no les quiere dar ayuda de ningún tipo solo por no tener Rut (Rol Único Tributario)», dijo la ciudadana chilena indignada.

La mujer indicó que ambas lo perdieron todo y como la mayoría de los damnificados por los incendios en la localidad necesitan ayuda para levantarse.

«¿Cómo es posible eso? Tengo una rabia tremenda. Las hicieron ir a hacer una fila tremenda donde el alcalde que estaba repartiendo cajas, para después sacarlas porque no tenían Rut y eran venezolanas. Cuando el alcalde y junta de vecinos, todos sabemos que ellas viven aquí desde hace años y están en la misma condición, no era su casa, estaban arrendando, pero tenían todas sus cosas dentro», acotó.

«No puedo creer que el alcalde Rodrigo Vera esté ahora siendo xenófobo. Esto es xenofobia, ellos tienen hambre igual que nosotros, tienen el mismo dolor en el corazón y están lejos de su familia y su país», denunció.

Tras conocerse el video un grupo de deliverys venezolanos que han estado ayudando a las personas afectadas por el incendio, contactaron a las venezolanas y le brindaron apoyo.

Los activistas explicaron que empezaron a ayudar desde el primer momento, pero que se movilizaron a otras zonas cuando les informaron que el alcalde iba a brindar ayuda a los afectados.

No obstante, cuando se enteraron de lo hecho por la autoridad chilena, regresaron y llevaron a las venezolanas a un refugio temporal donde podrán quedarse mientras se estabiliza su situación.

