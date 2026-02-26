Mundo

Delcy Rodríguez y Petro se reunirían el 14Mar en la frontera: De esto podrían hablar

Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostendrá una reunión con el mandatario colombiano Gustavo Petro en Cúcuta.

De acuerdo a fuentes cercanas a la Casa de Nariño reseñadas por Blu Radio, el encuentro se realizaría el 14 de marzo.

Además, indicaron precisamente que se realizará en una zona de frontera para «dar un mensaje de cooperación de ambos países en esa región en materia de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico».

Vale recordar que el 18 de febrero, Delcy Rodríguez sostuvo una conversación con Gustavo Petro y había confirmado que ambos se reunirían «próximamente».

«Conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado», escribió en Telegram en su momento.

El objetivo, prosiguió, es «seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países».

«Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos», agregó.

Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.

