Delcy Rodríguez se reunió con el primer ministro de Qatar en su viaje a Turquía

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes un encuentro con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en el marco de la agenda diplomática que está desarrollando durante su visita a Turquía.

Durante el encuentro, ambos dirigentes conversaron sobre las alianzas estratégicas en beneficio común de ambos países, según informó el Ministerio para la Comunicación e Información a través de su plataforma.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre nuevos acuerdos concretos ni se ha anunciado la firma de compromisos adicionales como resultado de este encuentro.

Última hora: Presidenta Delcy Rodríguez se reúne con Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani https://t.co/pyI8taBGjG — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) November 13, 2026

Cabe destacar que los acercamientos entre ambas naciones comenzaron el pasado 17 de febrero cuando el primer ministro de Qatar visitó Caracas. En aquella ocasión ambos países fortalecieron las relaciones bilaterales y cooperación estratégica en áreas como la agricultura y las inversiones internacionales.

De igual forma, esta reunión ocurre luego de la participación de Delcy Rodríguez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Turquia, donde anunció el Plan Venezuela Vive y reafirmó el compromiso del país para crear programas que garanticen la preservación ambiental.