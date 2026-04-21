«Decía que le estaba haciendo brujería»: Los escalofriantes detalles sobre el hombre que mató a trabajadores de «Sin senos sí hay paraíso»

En las últimas horas salieron nuevos detalles sobre Josué Cubillos García, el hombre que mató a dos integrantes de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’. Esta vez, un vecino de él dio detalles sobre algunos de los episodios que llegó a vivir en su comunidad.

Según comentó, el 2 de abril de 2025 el hoy fallecido lo atacó en su barrio. «Josué se me acerca y me intenta agredir. En su rostro se veía que no estaba en sus cinco sentidos», acotó.

«Era conocido en el sector que él tenía problemas psiquiátricos y temas de consumo de drogas. Me decía que yo le estaba haciendo brujería», relató esta persona al medio local El Tiempo.

Tras este episodio violento, el hombre se acercó a la familia de Cubillos para comentarles lo ocurrido y pedirles que tomen medidas. «Después de eso me enteré de que lo habían internado en un instituto para que se rehabilitara», señaló.

En este sentido, cuando las autoridades iniciaron una investigación sobre el incidente, la familia de Cubillos alegó que tenía problemas mentales.

«Presumo que fue un impulso basado en su condición. Él inició con todo esto hace tres años aproximadamente y consumía mucha marihuana; producto de ello le generó un cuadro psicótico y nervioso, lo cual en ocasiones le generaba trastornos agresivos e impulsivos, por lo que debía medicarse a diario, pero nunca tuvo disciplina», manifestó.

Cubillos García murió tras ser golpeado aparentemente por miembros del equipo de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, luego de que apuñalara mortalmente a dos de ellos. Por el momento las autoridades siguen con las investigaciones y está previsto un juicio en los próximos meses para determinar responsabilidades.