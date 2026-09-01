De la Espriella promete «mano de hierro» tras atentando que dejó un muerto y 11 heridos en Cúcuta

(EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió este martes «mano de hierro» tras un atentado con coche bomba contra una estación de Policía en el municipio de Los Patios, en la frontera con Venezuela, que deja al menos un muerto y once heridos.

«Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo», escribió en la red social X.

A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente. No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

IRÁ A CÚCUTA

De la Espriella anunció además que irá a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde se produjo el primer atentado con bomba de su mandato para liderar un consejo de seguridad.

«A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente», afirmó.

Atentado con carro bomba en cucuta…. pic.twitter.com/u7jCc2z2sl — Coronel Hannibal Smith (@CoronelHSmith) September 1, 2026

El vehículo cargado con explosivos detonó a las 23:15 del lunes (04:15 GMT del martes), según un comunicado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, área a la que pertenece Los Patios.

El atentado, que por el momento no ha sido reivindicado, dejó una persona muerta y once heridas. Las autoridades indicaron que dos de ellas son policías.

#ATENCIÓN Un muerto y once heridos, incluidos dos policías, uno de ellos con mutilación de una de sus piernas, dejó el atentado con un carro bomba registrado anoche hacia las 11:10 en la Estación de Policía del municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta. Las imágenes… pic.twitter.com/Xi6Mvqf2mw — Manolesco (@jhonjacome) September 1, 2026

LA EXPLOSIÓN

La explosión causó un incendio en la estación policial y en varias motocicletas de los uniformados. Además, provocó el pánico entre los habitantes del sector, según constató EFE en la zona, que quedó sin luz tras el ataque.

«La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial encaminadas a establecer las circunstancias de esta cobarde acción terrorista, así como identificar y judicializar a los responsables», indicó un comunicado de la Policía.

Así se dio el atentado contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, Norte de Santander🚨 99.9FM📻🎙️ pic.twitter.com/Dsv0sg8EGW — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) September 1, 2026

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales. Entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

El ataque tuvo lugar el mismo día en que De la Espriella anunció la muerte de 20 miembros de una disidencia de las FARC. Esto en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país.

EFE