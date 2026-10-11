De la Espriella ordenó investigar presunto uso de aviones militares para tráfico ilegal por parte de la esposa de Petro

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó una investigación inmediata al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El anuncio lo hizo el mandatario a través de sus redes sociales. El presidente tomó la medida luego de una serie de denuncias publicadas por la revista Semana donde aseguran que la esposa del exmandatario Gustavo Petro usó aviones militares para transportar droga entre Colombia y Venezuela.

“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista Semana. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, publicó De la Espriella en su cuenta en X (Twitter).

La revista Semana publicó el testimonio de una excolaboradora, quien denunció a Verónica Alcocer, primera dama durante el gobierno de Petro.

“La Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea adelantarán las investigaciones correspondientes sobre el personal actual y anterior de los equipos involucrados en CATAM”, agregó el presidente del país vecino.

Según estas denuncias publicadas por Semana, Alcocer utilizó presuntamente aviones del Estado desde CATAM, para realizar el tráfico ilegal.

La revista informó también que la fiscal Lucy Laborde abrió una línea de investigación, dentro del expediente contra Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro. En esa línea se indaga a Verónica Alcocer y su presunta responsabilidad en un posible lavado de activos.

De La Espriella advirtió que cualquier uniformado cuya implicación o complicidad sea comprobada será retirado de inmediato y deberá responder penalmente ante la justicia.

“Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, dijo el mandatario.