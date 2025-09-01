CUMPLEAÑOS FATAL: Intentó tomarse un selfie a 90 metros de altura y todo terminó en tragedia ante la mirada de su hijo

Una entusiasta de los deportes extremos murió este domingo, día de su cumpleaños número 45, frente a su hijo en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo, Rusia, al caer desde una torre de 90 metros minutos después de completar con éxito un salto de cuerda.

Según la secuencia descrita por medios locales, Elizaveta Gushchina, madre de dos hijos, realizó primero un salto controlado desde la antigua torre de una caldera, hoy acondicionada para actividades de alto riesgo.

Tras la maniobra, volvió a subir a la plataforma, pero esta vez sin utilizar cuerdas de seguridad, con la intención de tomar una selfie como recuerdo; en ese momento resbaló y cayó al vacío, ante la mirada de su hijo, Nikita de 23 años.

Instantes antes, la deportista había compartido imágenes de su salto con cuerda elástica, en las que se la veía balancearse a escasa distancia del suelo. Sonreía y exclamaba: “¡Vamos!” antes de lanzarse, seguida de gritos de alegría durante la caída controlada, según recogió Daily Mail.

La empresa 23block, organizadora de los saltos en la torre, lamentó la muerte en un comunicado. “En circunstancias trágicas, la experimentada saltadora y madre de dos hijos, Liza, ha fallecido. Elizaveta Gushchina, junto a su hijo Nikita, formaba parte de nuestro equipo deportivo. Ahora todo el equipo está de luto. Esta es una gran tragedia para nosotros”.

El emplazamiento, una torre de una antigua caldera, se ha convertido en punto de referencia para quienes buscan adrenalina mediante el salto de cuerda, modalidad en la que se salta desde gran altura sujeto a una cuerda para vivir la experiencia de la caída libre y el vuelo pendular.

Tras el suceso, la fiscalía rusa abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y verificar si la empresa cumplió la normativa vigente en la prestación del servicio, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades.