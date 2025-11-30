Mundo

Cuatro muertos entre los cien rescatados en barca que se quedó sin comida junto a Canarias

Caraota Digital
Por Caraota Digital
1 Min de Lectura
Foto: EFE/Gelmert Finol

(EFE).- Los servicios de salvamento marítimo españoles rescataron este domingo, a unos 30 kilómetros al sur de una de las Islas Canarias (océano Atlántico), una barcaza con cuatro fallecidos entre las más de cien personas a bordo, algunas en mal estado de salud tras quedarse sin comida y agua, informaron a EFE fuentes de los equipos de emergencias.

A primera hora de la mañana, el Centro Coordinador de Emergencias del 112 del Gobierno de las Islas Canarias informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de una embarcación desde alta mar, a unos 30 kilómetros al sur de la isla de El Hierro, en la que los pasajeros manifestaban estar parados y sin víveres.

Después de que el cayuco trasladara su posición, los controladores marítimos movilizaron al barco de salvamento ‘Navia’ y al helicóptero Helimer 201, que rescató a los ocupantes de la barcaza alrededor de dos horas después de que el 112 recibiera la llamada.

Según informaron a EFE fuentes del Salvamento Marítimo español, el buque de salvamento ‘Diphda’ y el mismo helicóptero continúan realizando labores de búsqueda de otra embarcación precaria. EFE

