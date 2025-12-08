Crisis aérea en plena Navidad: 34.000 afectados en España tras suspensión de vuelos a Venezuela

En medio de una de las peores crisis aéreas en los últimos años en Venezuela, 34.000 es el número de pasajeros afectados, solo en España, según datos aportados por Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

Vale recordar que el gobierno de Nicolás Maduro le quitó la concesión a estas aerolíneas como represalia por suspender los vuelos. Esto quiere decir que, de momento, en caso de que cese la amenaza de Estados Unidos sobre el cielo venezolano, de todas formas, las aerolíneas no podrían retomar sus operaciones en el país.

Las rutas canceladas en noviembre ya dejaron en tierra a 2.400 viajeros solo para la aerolínea Plus Ultra. En el caso de Iberia reportaron que la crisis afectará a 12.000 viajeros y supondrá la suspensión de un total de 40 vuelos (de ida y vuelta). A esto se suman las suspensiones que afectaron a 3.000 pasajeros por las diez cancelaciones del mes de noviembre.

En el caso de Air Europa, en total, son 16 vuelos (de ida y vuelta) que no despegarán, afectando a más de 4.500 pasajeros.

Solo las cancelaciones de estas tres aerolíneas desde el 22 de noviembre y el mes de diciembre han afectado y afectarán a más de 34.000 viajeros.

Según El Español también hay dos aerolíneas venezolanas, Estelar y Laser (aliada de Plus Ultra) que realizan la ruta Madrid-Caracas. No obstante, tampoco están volando y se desconoce la cifra de afectados.

Miles de viajeros venezolanos acuden a diario al aeropuerto de Madrid en busca de respuestas. La gran mayoría de las aerolíneas ofrece el reembolso del pasaje o el cambio del vuelo. El problema para muchos es que quedan sin opciones para regresar a su país.

El gobierno de Maduro ordenó un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países. Sin embargo, hasta ahora no ha dado inicio a estos vuelos, ni detalles de cómo serían.

Asimismo, también dijo que pretendía facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera del territorio.

La crisis aérea inició el 22 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) instó a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región».

Eso provocó que muchas aerolíneas suspendieran vuelos. Al gobierno de Maduro no le gustó estas suspensiones y les dio 48 horas para que las aerolíneas que habían suspendido vuelos volvieran al país. Como ninguna levantó la suspensión de vuelos, les quitaron las concesiones para volar en Venezuela.