“Conocemos los nombres de estos traidores»: El perlazo del embajador de Rusia en Venezuela sobre la captura de Maduro

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasarov, advirtió que la captura de Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses, fue posible debido a fallas internas de su seguridad y la colaboración de funcionarios venezolanos con los servicios de inteligencia norteamericanos.

Así lo aseguró durante una entrevista ofrecida al medio estatal ruso, Rossiya-24, en la que el diplomático criticó la actuación de los cuerpos de seguridad de Venezuela.

“Naturalmente, muchos agentes del orden locales no hicieron todo lo que pudieron”, afirmó Melik-Bagdasarov antes de señalar que los contactos entre los funcionarios venezolanos y los EEUU se remontan a un período anterior.

“Si lo que ocurría aquí mucho antes de que esto sucediera pudiera calificarse de traición, naturalmente lo fue”, sentenció.

«CONOCEMOS LOS NOMBRES DE ESTOS TRAIDORES»

Por otra parte, el embajador ruso confesó que Moscú conoce los nombres de quienes trabajaron con las agencias de inteligencia norteamericana.

“Conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense”, destacó durante la mencionada entrevista.

Desde Moscú, funcionarios del gobierno ruso han insistido en que la operación estadounidense constituyó una violación del derecho internacional y han ratificado su postura contraria al uso de la fuerza en la región, según reseñó Infobae.

En la entrevista, Melik-Bagdasarov subrayó que el desenlace de la operación no puede explicarse únicamente por la capacidad militar estadounidense. A su juicio, la ausencia de una respuesta efectiva por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas fue determinante en el éxito de los norteamericanos.

Desde Washington se presentó la acción como una intervención dirigida a desarticular una estructura criminal en el poder y a restaurar el orden institucional. Tras la captura, Delcy Rodríguez asumió como jefa del Estado en Venezuela.