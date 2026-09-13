Conmoción en Perú tras hallazgo del cuerpo de alguien muy cercano a la presidenta Keiko Fujimori

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue sorprendida este domingo 13 de septiembre, por el hallazgo del cuerpo de su primo Ysidro Fernando Kagami Fujimori. El cadáver fue encontrado en el edificio donde el hombre residía solo, en el distrito limeño de La Molina, de acuerdo al diario peruano El Comercio.

La reseña destacó que, según el acta policial, el fallecimiento habría ocurrido varios días antes del hallazgo. Se conoció que los vecinos de Kagami dieron el aviso a las autoridades, que trabajan para determinar la fecha exacta de la muerte.

El caso continúa bajo investigación y, hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la causa del deceso. El diario informó que peritos criminalísticos trabajarán en el inmueble para reconstruir lo ocurrido en los días previos.

Kagami Fujimori era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori, y de Ysidro Kagami Jiraku. Se desempeñó como consultor de servicios en la región de Cajamarca.

Ni la presidenta Keiko Fujimori ni otros integrantes de la familia se pronunciaron públicamente hasta ahora sobre el caso.

Los últimos dos decesos dentro del clan Fujimori ocurrieron en 2024 y 2021. Se trató de los padres de la actual mandataria peruana, el expresidente Alberto Fujimori y la ex primera dama Susana Higuchi.

Higuchi falleció hace cinco años, un 8 de diciembre, en un hospital de Lima. Allí se encontraba internada luego de que le detectaran un cáncer, cuyo tipo no fue especificado.

“Después de una dura lucha contra el cáncer, nuestra madre, Susana Higuchi, acaba de partir al encuentro de Dios. Estuvo rodeada del amor de nosotros, sus hijos, y de sus nietos hasta el último momento. La encomendamos a la Virgen de la Inmaculada Concepción hoy en su día”, escribió la actual presidenta peruana en sus redes sociales.

El exmandatario, por su parte, falleció en septiembre de 2024 en su casa de San Borja, donde vivió con su hija Keiko y sus nietas en sus últimos días. Su estado de salud era “delicado”, habían precisado medios locales.

El exjefe de Estado fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por los homicidios calificados de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. También por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.

El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario, luego de que una junta médica recomendara su liberación por una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

En octubre de 2018, el juez de la Corte Suprema Hugo Núñez Julca anuló el indulto y ordenó la captura de Fujimori para que regresara a prisión. En diciembre de 2023, sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó su “inmediata libertad” y restituyó los efectos del indulto.