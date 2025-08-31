Conmoción en Chile: Venezolano emboscó y apuñaló mortalmente a su expareja, así lo capturaron

La comunidad venezolana en Chile se encuentra nuevamente conmocionada luego de que se conociera el terrible homicidio de una mujer de nacionalidad venezolana, quien fue emboscada y apuñalada mortalmente por su expareja, también venezolano.

La víctima quedó identificada como Daimary Toledo Castillo, de 45 años de edad; mientras que el hombre responde al nombre de Humberto Alejandro Pernía, quien resultó detenido tras cometer el crimen.

El hecho se registró al final de la mañana de este sábado 30 de agosto, en uno de los locales del Boulevard Brisas del Centro, ubicado entre las calle 5 oriente con 1 sur, en Talca, Región del Maule.

De acuerdo con la información reseñada por el medio Crónicas de Chile, Pernía llegó al local Global MED y sorpresivamente se abalanzó contra Toledo Castillo, hiriéndola en el cuello y el abdomen con un cuchillo.

DETENIDO CUANDO INTENTABA AUTOINFLIGIRSE DAÑO

Tras el inesperado ataque, el homicida intentó autoinfligirse daño, pero los guardias de seguridad de un centro comercial, ubicado en le bulevar, lograron detenerlo y seguidamente se lo entregaron a funcionarios policiales que se apersonaron al lugar.

A pesar de que a la mujer la trasladaron de urgencia a un hospital de la zona, los médicos la declararon muerta luego de que esta perdió varios litros de sangre debido a la gravedad de las heridas.

OTRO ATAQUE DE EXPAREJA SACUDIÓ A ARGENTINA

Por otra parte, un hecho escalofriante ocurrió la madrugada del pasado miércoles en Argentina, después de que un hombre descubriera a su ex con su nuevo novio, por lo que cegado por los celos, decidió prenderle fuego en plena calle.

Lamentablemente la víctima murió este viernes, tras pasar un par de días luchando por su vida.

El trágico hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Ese día, la ex del agresor estaba con su nuevo novio en la intersección de las calles El Ombú y Clavel, pasadas las 4:30 am. En ese momento se acercó el victimario, identificado como Á.G., y empezaron a discutir.

La pelea se volvió cada vez más violenta hasta que en un momento, su exnovio tomó un líquido inflamable, se lo roció encima y después la prendió fuego con un encendedor.

La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Martín. Los investigadores buscan determinar los detalles del femicidio. Igualmente, las autoridades están en la búsqueda del asesino.