Conmoción en Chile: Popular fotógrafo le quitó la vida a sus hijos gemelos con discapacidad

La sociedad chilena está conmocionada por el caso de Eduardo Cruz-Coke Japke, un popular camarógrafo y director de fotografía que habría asesinado a sus dos hijos gemelos con discapacidad y luego se quitó la vida.

Los hechos se dieron el pasado sábado cerca de las 7:20 de la noche en la calle La Cañada, en el sector residencial de La Reina. Aparentemente, Cruz aprovechó que estaba a solas en la vivienda para quitarle la vida a sus hijos.

«La información preliminar que tenemos es que se trata de dos jóvenes de 17 años y un adulto. La persona fallecida es el padre de los dos menores», explicó el fiscal Lanas Madrid, de acuerdo a medios chilenos.

Reportes extraoficiales indican que Cruz fue encontrado en el patio de la casa con una herida en la cabeza y un arma de fuego a su lado. Sus hijos, por su parte, estaban sin signos vitales en el dormitorio principal.

MÓVIL DE CRUZ

Los forenses determinaron que los dos adolescentes, identificados como F.R.CC.G. y E.A.CC.G, fueron asfixiados. Ambas víctimas estaban en la lista de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia.

El fiscal Madrid confirmó que la principal hipótesis del crimen es que Cruz asesinó a sus hijos y luego se quitó la vida. «Sí podemos descartar preliminarmente es que se trataría de alguna especie de robo», añadió.

«Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo», agregó Madrid, principal encargado del caso.

La madre de los adolescentes se encontraba de viaje cuando ocurrió el crimen y regresó a Santiago de Chile cuando supo de la tragedia. Hasta el momento, se desconoce el móvil de Cruz para quitarle la vida a sus hijos.