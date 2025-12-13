Conmoción en Argentina por pastor que abusó de varias niñas y alegó que «se les metió el diablo»

La sociedad argentina está conmocionada por el caso de un pastor cristiano, identificado como Esteban Oviedo, que habría abusado sexualmente de varias menores de edad en un templo de Buenos Aires.

El caso salió a la luz cuando una mujer se percató de comportamientos extraños por parte de su hija menor de edad. Al revisar su celular, encontró conversaciones comprometedoras con Oviedo, pastor del templo al que su familia va a orar.

La mujer confrontó a Oviedo, quien intentó dar una explicación que generó aún más sospechas. «Se le metió el diablo y yo lucho contra ello», dijo el pastor, quien luego fue denunciado por la madre de la víctima.

Las autoridades capturaron a Oviedo en una casa de un country de Cañuelas, en el municipio de La Matanza. El pastor se encuentra en manos de las autoridades y acusado de abuso sexual agravado y grooming.

ABUSOS DE OVIEDO

Fuentes judiciales dijeron al medio La Nación que habría cinco víctimas, todas menores de edad. Sin embargo, los detectives encargados de las investigaciones no descartan que Oviedo haya abusado de otras jóvenes del templo.

«Con el transcurso de las horas, a la primera víctima se le sumaron otras cuatro. Todos los abusos habrían ocurrido en el templo del (sector) Gregorio Laferrere» detrás de un escenario, apuntaron las fuentes.

Las autoridades determinaron que uno de los abusos ocurrió cuando la víctima iba al baño del templo. Una vez trascendió el caso, detectives hicieron pesquisas en el edificio religioso e interrogaron a otras víctimas.

La Fiscalía confirmó que Oviedo cuenta con una condena a tres años en prisión por el delito de abuso sexual agravado, pero la pena quedó en suspenso y no fue encarcelado. Las autoridades están convencidas de que hay más víctimas y pidieron denunciar.