Confirmaron muerte de venezolana en el choque de trenes en España tras varios días de búsqueda

Una venezolana de 40 años fue identificada entre las víctimas mortales que dejó el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, España.

La fallecida responde al nombre de Daniela Millán Parlanti. La información sobre la muerte la confirmó la página de Instagram de la Diáspora Venezolana, la cual tuvo comunicación directa con los familiares de la venezolana.

En este sentido, señalaron que tras el accidente sus familiares estuvieron durante días en busca de información sobre su paradero y aún con la esperanza de encontrarla con vida. En este sentido, muchas personas se solidarizaron con su familia y colaboraron compartiendo las publicaciones para ayudar a localizarla.

Para finalizar, los familiares aclararon que no están solicitando ningún tipo de colaboración económica, ante la divulgación de falsas campañas para recaudar dinero por parte de personas inescrupulosas.

El accidente, que dejó a 69 fallecidos y 200 heridos se produjo alrededor de las 8:53 de la mañana, cuando el AVE de Renfe impactó contra la parte trasera del tren Iryo, que permanecía detenido en la misma vía. Las primeras informaciones apuntaron a un fallo en el sistema de seguridad ferroviaria LZB, que provocó la detención de los convoyes. Posteriormente, se investiga por qué el tren de Renfe reanudó la marcha mientras el otro permanecía inmovilizado.

Las labores de rescate e identificación de las víctimas movilizaron a cientos de efectivos de bomberos, Guardia Civil, personal sanitario y otros organismos de emergencia. La magnitud del impacto dificultó los trabajos, especialmente en los vagones que resultaron más afectados. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se encuentra investigando las circunstancias que provocaron la tragedia