¿Cómo afectarían a China los aranceles anunciados por Trump para los compradores de petróleo venezolano?

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la semana pasada «aranceles secundarios» del 25% a países que compren petróleo venezolano, lo que afectaría considerablemente a China, la nación que más adquiere crudo de Pdvsa.

Esto pasa especialmente cuando se añaden los gravámenes dados a conocer el miércoles contra el gigante asiático que, sumados a los previos, dan un 54%. Ahora, a ello hay que agregarle los aranceles secundarios en caso de que compren petróleo de Venezuela.

LEA TAMBIÉN: LA RETORCIDA SONRISA DE UN SUPUESTO INTEGRANTE DEL TREN DE ARAGUA TRAS SER DETENIDO EN EEUU

Es de recordar que Venezuela debe cerca de 10.000 millones de dólares a bancos de China. Estas entidades requieren que se les paguen sus préstamos. No obstante, después de años de mala gestión económica, Venezuela no cuenta con exportaciones legales, salvo el crudo, para recaudar los fondos y seguir pagando a China, según The New York Times.

Venezuela es uno de los aliados diplomáticos más fuertes de la nación asiática, lo que hace más complicado que China deje de comprar su petróleo. En consecuencia, ese contexto podría generar más presión en Pekín, en el caso que siga adquiriendo el producto. No obstante, si deja de hacerlo, entonces será más complicado que Caracas pueda saldar su deuda.

¿CÓMO AFECTARÍA A VENEZUELA LOS ARANCELES DEL 15%?

Por otro lado, Gustavo González Velutini, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, dio a conocer varios aspectos en los que Venezuela resultaría afectada tras los aranceles del 15% impuestos el miércoles.

Velutini comparó la situación con Colombia, país al que impusieron gravámenes de menor impacto. «Colombia tiene un arancel del 10%, mientras que nosotros entramos con un 15%». Esto pone a la nación caribeña en desventaja y afectaría la competitividad de los productos venezolanos en el mercado de EEUU, explicó a Unión Radio.

Por otro lado, planteó que tal situación podría obligar a Venezuela a fortalecer sus relaciones comerciales con otros países de la región.

Sin embargo, el consumidor también sentiría el impacto de los aranceles. «La economía americana se basa en el consumo, y estas medidas inflacionarias afectarán a los consumidores», acotó.