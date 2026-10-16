COLOMBIA: Joven trató de salvar amigo que se ahogaba en la playa pero lo heroico terminó en tragedia

Lo que inició como una noche de celebración terminó en tragedia en las playas del Área Metropolitana de Barranquilla, en Colombia, cuando un joven de 22 años, identificado como Elías Rafael Pitalúa Peralta, murió ahogado en su cumpleaños.

Los hechos se dieron en la madrugada de este jueves en las playas del municipio de Puerto Colombia. De acuerdo al medio local El Tiempo, Pitalúa estaba celebrando su cumpleaños con un grupo de amigos.

Mientras que disfrutaban en una playa cercana del muelle 1888, Pitalúa y sus amigos se dieron un chapuzón cerca de las tres de la madrugada, a pesar de que está prohibido ingresar al mar durante la noche.

Un grupo de funcionarios policiales se acercaron al grupo y les pidieron que salieran del agua. Sin embargo, parece que los llamados de atención no funcionaron y varios de los presentes ignoraron las advertencias.

PITALÚA SE AHOGÓ

Apenas unos minutos después de las advertencias de las autoridades, uno de los jóvenes comenzó a ahogarse. Pitalúa se percató de la situación y saltó al agua para auxiliar a su amigo.

Testigos relataron que Pitalúa logró auxiliarlo y lo acercó a la orilla, pero luego tuvo dificultades para salir del agua. El joven cumpleañero fue arrastrado por la corriente y se perdió de vista.

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Organismos de seguridad y emergencias se desplegaron en la zona para dar con el paradero de Pitalúa. Su cuerpo fue localizado unas horas después en otra zona de la playa.

Linda Goenaga, coordinadora del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia, instó a la ciudadanía a respetar los horarios de las playas. Además, pidió evitar conductas que puedan poner en riesgo la vida de los bañistas.