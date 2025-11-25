Colombia habilitó registro consular para colombianos en Venezuela en medio de las tensiones con EEUU

Ante las fuertes tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la habilitación de un registro consular especial para colombianos residentes en Venezuela.

«Este es el registro que pueden usar colombianos en Venezuela para estar en comunicación en estos momentos difíciles», dijo Petro en un mensaje divulgado a través de su cuenta de X (Twitter).

Los ciudadanos de Colombia pueden proporcionar en el registro información de identificación, lugar de residencia, datos sobre viajes fuera del país y contacto en caso de emergencia.

Este es el registro que pueden usar colombianos en Venezuela para estar en comunicación en estos momentos difíciles.https://t.co/o6hrMHmIKS — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025

El gobierno de Petro busca de esta forma facilitar la comunicación y asistencia consular en situaciones de riesgo.

Los interesados pueden acceder al registro a través del sitio web de la Cancillería o de los consulados colombianos en Venezuela. De igual forma, la embajada de Colombia en Caracas está divulgando un código QR el cual da acceso directamente al registro.

En los últimos días, autoridades de Estados Unidos emitieron alertas internacionales sobre el espacio aéreo venezolano, lo que llevó a la suspensión de vuelos comerciales por parte de múltiples aerolíneas.

De igual forma, mantienen un gran despliegue de embarcaciones en el Caribe, cerca de Venezuela y recientemente designaron al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.