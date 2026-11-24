Colombia expulsó a 83 extranjeros que acumulaban 3.932 delitos cometidos en los municipios de Pasto e Ipiales, en el departamento de Nariño, informaron este lunes las autoridades.

«En Pasto e Ipiales expulsamos a 83 ciudadanos extranjeros, quienes acumulaban 3.932 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801», apuntó el presidente Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

De total de detenidos, 80 tienen nacionalidad venezolana y fueron trasladados hasta el puente internacional Atanasio Girardot, en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

Los otros tres capturados de nacionalidad ecuatoriana, acumulaban en total 153 anotaciones en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas; uno de ellos capturado en dos ocasiones acusado de tráfico de estupefacientes, detalló De la Espriella.

Las autoridades los trasladaron hasta el puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.

PALABRAS DEL PRESIDENTE

«Mis instrucciones son contundentes: todo el peso de la ley contra quienes atenten contra la seguridad», afirmó el mandatario.

El operativo coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y las autoridades locales.

Detallaron que los detenidos estaban acusados de tráfico, hurto y lesiones personales, entre otros delitos.

Esta expulsión se suma a otras anteriores que lleva adelante el Gobierno colombiano.

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La última ocurrió hace diez días, en el noreste del país, donde se deportó a 71 ciudadanos venezolanos.

¡COLOMBIA NO SERÁ REFUGIO DE EXTRANJEROS QUE VENGAN A DELINQUIR! En la Era del Tigre, quien venga a nuestro país a violar la ley y amenazar la tranquilidad de los colombianos tendrá que asumir las consecuencias. En Pasto e Ipiales EXPULSAMOS A 83 CIUDADANOS EXTRANJEROS, quienes acumulaban 3.932 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en la Ley 1801. Entre los expulsados se encuentran tres ecuatorianos que registraban 153 medidas correctivas, uno de ellos capturado en dos ocasiones por tráfico de estupefacientes, y 80 venezolanos trasladados hasta la frontera en Norte de Santander. Este resultado fue posible gracias al trabajo articulado de Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y las autoridades locales. ¡A COLOMBIA SE VIENE A RESPETAR LA LEY, NO A DELINQUIR! Mis instrucciones son contundentes: todo el peso de la ley contra quienes atenten contra la seguridad, la tranquilidad y la soberanía de nuestra Patria. ¡AQUÍ NO HAY ESPACIO PARA LA IMPUNIDAD! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 23, 2026



Con información EFE