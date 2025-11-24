Colombia dice que aerolíneas han suspendido vuelos a Venezuela de manera «autónoma», hay más de 1500 viajeros afectados

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela han tomado decisiones «autónomas» con el fin de proteger la seguridad de los pasajeros y sus operaciones, lo que ha generado cancelaciones y afectaciones para aproximadamente 1.500 viajeros, principalmente en Bogotá.

Álvaro Giovanni Mujica, secretario de Autoridad Aeronáutica, indicó que estas medidas responden a la notificación emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que advierte sobre posibles riesgos operacionales en el espacio aéreo de Maiquetía debido al incremento de actividad militar en la zona.

Mujica explicó que algunas compañías, como Satena, han decidido mantener su operación regular.

Asimismo, se refirió a los desvíos de rutas de aerolíneas europeas y sudamericanas que normalmente sobrevuelan territorio venezolano. «La Aerocivil fortaleció sus capacidades de vigilancia, control y comunicaciones para garantizar la prestación segura de servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo colombiano».

LEA TAMBIÉN: ALEMANIA ACONSEJA NO VIAJAR A VENEZUELA Y ADVIERTE CONTRA VIAJES A REGIONES FRONTERIZAS

El Secretario recordó que, según el Convenio de Chicago, los Estados deben garantizar la protección de la aviación civil y no pueden comprometer la seguridad de aeronaves comerciales.

Frente a los desvíos de rutas de aerolíneas europeas y sudamericanas que normalmente sobrevuelan territorio venezolano, la Aerocivil fortaleció sus capacidades de vigilancia, control y comunicaciones para garantizar la prestación segura de servicios de tránsito aéreo. 👇🏽 pic.twitter.com/Ro5qFEqFEd — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) November 24, 2025

Además, añadió que la FAA también alertó sobre posibles interferencias a sistemas de navegación, razón por la cual varias aerolíneas ajustaron sus trayectorias.

Finalmente, anunció que este lunes se realizará una reunión con autoridades de aviación de la región y con las aerolíneas afectadas para coordinar medidas de mitigación, compartir cifras reales de impacto y avanzar en la normalización de las operaciones a la mayor brevedad posible.