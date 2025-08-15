Mundo

Colombia denunció la detención de otros cinco colombianos en Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Colombia

El gobierno de Gustavo Petro denunció la retención por parte de autoridades en Venezuela de cinco ciudadanos de Colombia, cuatro de ellos firmantes del acuerdo de paz con las FARC y un contratista, en una zona de la frontera común.

Tabla de Contenido

«De acuerdo con la información preliminar hasta ahora conocida, los hechos habrían ocurrido en territorio venezolano, al parecer en un punto cercano al puente binacional ubicado en el departamento de Arauca, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela», indicó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entre adscrito a la presidencia.

Leer Más

Sala Electoral del TSJ dice que ya ha peritado más del 60% de las actas de escrutinio
EN CHILE: Lanzó al perro de su pareja desde un piso 12 después de una discusión
Colombia actualizó los requisitos migratorios para los venezolanos que ingresen por vía aérea

¿A QUIÉNES RETUVIERON EN VENEZUELA?

El comunicado señala que entre los detenidos se encuentran Diana Viloria Blanco, firmante de paz, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), instancia creada en el marco del Acuerdo Final de Paz con el objetivo de coordinar y hacer seguimiento a la reincorporación social, económica y política de las y los exintegrantes de las antiguas FARC-EP-.

Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN y quien hace parte del equipo técnico del componente Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

LEA TAMBIÉN: HONDURAS RECHAZÓ ACUSACIONES DE EEUU SOBRE SUPUESTOS PAGOS DE VENEZUELA PARA FACILITAR EL TRÁFICO DE DROGA

Mayiled Bustos Perdomo, Ómar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, firmantes del Acuerdo de Paz y escoltas adscritos a la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de garantizar la seguridad de las personas firmantes del Acuerdo de Paz y que en cumplimiento de esta labor portaban armas.

«Las mencionadas personas asistieron el pasado 13 de agosto al acto de entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes -como parte de la estrategia de sostenibilidad realizado por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), en Fortul, Arauca», concluyó el texto.

Hasta ahora, autoridades venezolanas no han emitido ningún comunicado con respecto a estas detenciones.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIRAL: Así fue el emotivo reencuentro entre «La Chilindrina» y «El Señor Barriga» tras años sin verse
Caraota Show
Metro
Metro de Caracas anunció el lanzamiento de su app para la gestión de la tarjeta SUVE, estas serán sus funcionalidades
Venezuela
perrito
Héroes si capa: Un perrito fue atropellado por un tren y así fue el emotivo rescate
Mundo