Colombia denunció la detención de otros cinco colombianos en Venezuela

El gobierno de Gustavo Petro denunció la retención por parte de autoridades en Venezuela de cinco ciudadanos de Colombia, cuatro de ellos firmantes del acuerdo de paz con las FARC y un contratista, en una zona de la frontera común.

«De acuerdo con la información preliminar hasta ahora conocida, los hechos habrían ocurrido en territorio venezolano, al parecer en un punto cercano al puente binacional ubicado en el departamento de Arauca, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela», indicó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entre adscrito a la presidencia.

¿A QUIÉNES RETUVIERON EN VENEZUELA?

El comunicado señala que entre los detenidos se encuentran Diana Viloria Blanco, firmante de paz, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), instancia creada en el marco del Acuerdo Final de Paz con el objetivo de coordinar y hacer seguimiento a la reincorporación social, económica y política de las y los exintegrantes de las antiguas FARC-EP-.

Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN y quien hace parte del equipo técnico del componente Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Mayiled Bustos Perdomo, Ómar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, firmantes del Acuerdo de Paz y escoltas adscritos a la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de garantizar la seguridad de las personas firmantes del Acuerdo de Paz y que en cumplimiento de esta labor portaban armas.

«Las mencionadas personas asistieron el pasado 13 de agosto al acto de entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes -como parte de la estrategia de sostenibilidad realizado por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), en Fortul, Arauca», concluyó el texto.

Hasta ahora, autoridades venezolanas no han emitido ningún comunicado con respecto a estas detenciones.