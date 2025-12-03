COLOMBIA: Cayó criminal serial venezolano y revelaron su siniestro plan para captar víctimas

Las autoridades colombianas capturaron a un sujeto venezolano, identificado como Kardyn Daniel Montilla Baquero, por su presunto papel en el asesinato de una joven y de varios abusos sexuales en la ciudad de Bogotá.

Montilla estaría detrás de la muerte de Catalina Leyva, una joven de 24 años que fue encontrada sin vida en una zona boscosa en noviembre de 2024. Se presume que está involucrado con otros crímenes sexuales en la zona de Ciudad de Bogotá.

De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, Montilla captaba a sus víctimas mediantes ofertas laborales falsas. Aunque solo ha sido confirmado un homicidio, hay sospechas de que podría estar detrás de otros asesinatos.

La Fiscalía mencionó al hombre de Montilla en otros 16 casos, de los que ocho fueron detallados en la audiencia de presentación. El sujeto enfrenta cargos por femicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, falsedad personal y acceso abusivo a un sistema informático.

ABUSOS DE MONTILLA

Hasta el momento, la Fiscalía confirmó que Montilla sería un abusador sexual en serie. Las investigaciones arrojaron que el sujeto se contactaba con sus víctimas en redes sociales y las engañaba con una oportunidad laboral como modelos.

Cuando las víctimas llegaban al lugar indicado, eran sometidas a distintos vejámenes sexuales y agresiones físicas. Asimismo, en algunos casos fueron fotografiadas durante los abusos y luego extorsionadas bajo la amenaza de divulgar las imágenes.

En el caso de Catalina Leyva, fue abusada sexualmente, brutalmente golpeada y luego asfixiada hasta la muerte. Montilla habría abandonado el cuerpo en una zona aislada y boscosa de la capital colombiana.

El modus operandi permitió a las autoridades identificar a Montilla y vincularlo con otros casos semejantes. A pesar del robusto expediente y las evidencias, el sujeto no aceptó ninguno de los cargos.