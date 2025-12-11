Mundo

¿Colombia aceptaría dar asilo a Maduro? Esto respondió la canciller de Gustavo Petro

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Maduro

La canciller de Gustavo Petro en Colombia,  Rosa Villavicencio, aseguró que su país no tendría ningún problema en acoger a Nicolás Maduro como asilado, en caso de que ocurra una transición política en Venezuela.

«En el momento de tensión que existe hay que negociar y seguramente si Estados Unidos exige una transición o un cambio es una cosa que ellos deben valorar si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no», dijo la canciller en una entrevista con la periodista Vanessa De La Torre en Caracol Radio.

«Me imagino que en Colombia estaría ya retirado, aunque no creo que viniera a Colombia», añadió.

No obstante, admitió que no cree que Maduro elija a Colombia como su país de retiro. «Yo pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo».

Finalmente, reiteró que cualquier asilado debe someterse a las leyes colombianas. «Lo deseable es que cualquier persona que esté en nuestro país también cumpla con el civismo, con las normas que tenemos y eso es lo deseable porque donde fueres haz lo que viereis defendiendo esa civilidad y esas normas que tenga el país».

