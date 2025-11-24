Claudia Sheinbaum: «México debe estar alerta para defender cualquier intento de injerencia externa»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este domingo que «el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada por los conservadores» y apuntó que en el país «no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno».

La mandataria encabezó este domingo la conmemoración por los 200 años de la consolidación de la Independencia en el Puerto de Veracruz (este), repasó las gestas históricas que permitieron la retirada definitiva de las tropas españolas en 1825 y elogió el trabajo de la Marina Armada de México.

LEA TAMBIÉN: LÍDER SOCIAL Y EXALCALDE MEXICANO CARLOS MEZHUA FUE EMBOCADO POR SUJETOS ARMADOS QUE ACABARON CON SU VIDA

«No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno, pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada, sí, por los conservadores (…) hoy como ayer estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia», expresó Sheinbaum en su discurso

«Cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan», añadió.

Previamente, Sheinbaum había dicho que la historia muestra que «no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo» y que tampoco «triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón».

La mandataria estuvo acompañada en el acto por integrantes de su gabinete, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, además del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y las presidentas de la Cámara de Diputados y Senadores, Kenia López Rabadán y Laura Itzel Castillo, respectivamente.

EL RECHAZO A UNA INTERVENCIÓN MILITAR EN MÉXICO

El pasado martes, en su conferencia de prensa, Sheinbaum rechazó cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que el mandatario Donald Trump afirmara el lunes que estaría dispuesto a enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico.

Dos días después, el jueves, Sheinbaum, defendió, durante el 115 aniversario de la conmemoración de la Revolución Mexicana, la soberanía del país y aseguró que «se equivoca» quien convoque «a una intervención extranjera».

La semana pasada, Sheinbaum había expresado que «cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada, aunque hay todavía personas que la piden aquí en México», en referencia a algunos opositores.

En los últimos meses, sectores conservadores en Estados Unidos han presionado para una respuesta más agresiva contra el narcotráfico, mientras México insiste en que la cooperación bilateral debe centrarse en intercambio de inteligencia, reducción del tráfico de armas y respeto absoluto a la soberanía.

Agencia EFE