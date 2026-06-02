Citaron en España a excoronel vinculado a muerte de Geraldine Moreno, decidirán su extradición a Argentina por «crímenes de lesa humanidad»

La Justicia española citó para el próximo 10 de junio al excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torrelles. Es acusado por tribunales federales argentinos de asesinato, tipificado como «crimen de lesa humanidad», por hechos ocurridos durante las protestas de 2014 en Venezuela.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE y otros medios internacionales, el juez de la Audiencia Nacional de España Ismael Moreno citó al excoronel de la GNB para que manifieste por videoconferencia si acepta o no su entrega a Argentina.

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La citación es en respuesta a que la Justicia Argentina cursó en febrero una petición de extradición, tras recibir información de que Verdú Torrelles se encontraba en España.

Lo que se detalló, es que si el excoronel consiente ser entregado, se ejecuta su extradición. Si bien, si se muestra en contra, el caso se derivaría a la Sala de lo Penal, que convocaría una vista más adelante para estudiar la extradición.

¿POR QUÉ LO QUIERE ARGENTINA?

Desde 2023, la Justicia argentina tramita una causa contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

La denuncia se interpuso en Argentina amparándose en el principio de jurisdicción universal. Una figura legal que faculta a los Estados para investigar y juzgar violaciones graves de derechos humanos sin importar el lugar donde ocurrieron los hechos. Tampoco la nacionalidad de los involucrados.

Asimismo, la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó otra denuncia ante la Justicia Federal de Argentina. En la misma, se pidió que se investigaran violaciones a los derechos humanos en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad.

InterJust, que este año sucedió a la CFJ en la representación de estos querellantes, reveló esta semana que una de las víctimas es Rosa Orozco. Se trata de la madre de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años, quien fue asesinada por agentes de la GNB en febrero de 2014 en el estado de Carabobo mientras participaba en una manifestación.

Se detalló que, cuando ocurrieron aquellos hechos, Verdú Torrelles era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo. También estaba al frente del operativo por las protestas.