CIELO TEÑIDO DE SANGRE: Las apocalípticas imágenes que dejó el paso del ciclón Narelle sobre Australia

El avance del ciclón Narelle tiñó de rojo el cielo de Australia Occidental y generó un asombro en las comunidades locales, luego de que el fenómeno natural generara escenas que los residentes describieron como «apocalípticas».

El sistema levantó grandes cantidades de polvo con óxido de hierro desde los suelos áridos, mezclando las partículas con la humedad y las nubes densas. Esta combinación dispersó la luz solar de tal forma que los tonos rojizos dominaron el paisaje y eliminaron la visibilidad en pocos minutos.

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En localidades como Denham, Exmouth y Shark Bay, los habitantes enfrentaron una oscuridad diurna inusual y graves cortes de energía. Asimismo, testigos y turistas calificaron la atmósfera como «increíblemente inquietante» y señalaron con asombro que el panorama «no parecía real».

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EL IMPACTO DEL CICLÓN NARELLE SOBRE AUSTRALIA

El ciclón impactó la costa de Australia como un sistema de categoría tres, registrando vientos que superaron los 190 km/h. Exmouth sufrió las mayores consecuencias al quedar sin servicios de agua, electricidad ni comunicaciones tras el ingreso del fenómeno.

Los especialistas explicaron que las partículas en suspensión retienen las longitudes de onda corta de la luz y permiten que solo pase la gama rojiza. Este proceso físico transformó el entorno por completo, dificultando incluso la respiración de quienes estaban a la intemperie, reseñó Infobae.

Las ráfagas del ciclón destruyeron infraestructuras clave, afectando viviendas, estaciones de servicio y el aeropuerto de Learmonth. Aunque las autoridades no reportaron heridos de gravedad, la falta de suministros básicos complicó la vida cotidiana.

El sector agrícola, especialmente los productores de plátano cerca de Carnarvon, enfrentó una vulnerabilidad extrema ante la fuerza del viento. Los agricultores manifestaron su temor por perder las plantaciones enteras y la posible necesidad de iniciar las siembras desde cero.

Narelle realizó un trayecto excepcional de más de 5.500 kilómetros desde Queensland hasta alcanzar el oeste del país. Este desplazamiento atípico, motivado por patrones atmosféricos poco frecuentes, convirtió al ciclón en una de las experiencias más inusuales en décadas en el país.