Chile llevará ante la CPI investigación sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

El gobierno de Chile anunció que acudirá a la Corte Penal Internacional por el caso del asesinato al exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en 2024.

«Vamos a ir a la Corte antes que se termine la investigación, entregándole los antecedentes que se puedan entregar. No vamos a esperar que la investigación termine para que la CPI tenga estos elementos, los que hay hasta ahora», reveló la ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, al canal local 24 Horas.

No obstante, resaltó que aún no tienen una fecha definida para iniciar oficialmente el proceso ante la CPI. «El gobierno está agendando y coordinando los detalles», dijo.

La Fiscalía de Chile reveló en enero que un testigo señaló a un alto funcionario y ministro del gobierno de Nicolás Maduro como la persona que encargó y pagó el crimen. Tanto el Ministerio Público como el Gobierno de Gabriel Boric han defendido el trabajo que están haciendo los investigadores para hacer justicia.

Asimismo, la familia también pidió que la investigación se extienda hacia las autoridades chilenas, para confirmar si se filtró la ubicación de Ojeda.

#25Feb #Chile #RonaldOjeda

«En ningún caso iban a entregarse antecedentes de sus movimientos (de Ojeda) al país del cual se estaba refugiando, lo que no quiere decir que desde Venezuela no haya habido monitoreo de sus movimientos y sus redes sociales, pero Chile no tiene que ver», aclaró.

Los investigadores descubrieron que se trató de una operación con una logística avanzada llevada a cabo por El Tren de Aragua. Hasta ahora han llevado a cabo detenciones en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. No obstante, no han podido confirmar quienes fueron los autores intelectuales del crimen o cuánto pagaron.